Das Trainerkarussell dreht und dreht

Die Trainerwechsel Nummer 47 und 48 bei 1.Herren-Mannschaften (von genau 100) in der laufenden Saison wurden registriert.
Wie Anfang der Woche bekannt wurde, wird Martin Forkel Victoria Rosport zum Ende der laufenden Spielzeit nach vier Jahren verlassen. Bis Ende der Saison will er mit seiner Mannschaft noch alles geben. Rosport tanzt noch auf zwei Hochzeiten, der um den Klassenerhalt in der BGL Ligue sowie in der „Coupe de Luxembourg“.
Wie wort.lu am Mittwochabend meldete, habe Chris Baffour nach nur fünf Spielen und zwei Monaten im Amt Petingen bereits wieder verlassen. Akil Momade wäre den Angaben zufolge heißer Kandidat, um auf den Petinger Trainerstuhl zurückzukehren. Beide Meldungen wurden uns von Vereinsseite bislang nicht bestätigt.
Wie uns Christian Lutz am Donnerstagvormittag selber bestätigte und wie das Tageblatt ebenfalls am Donnerstag berichtet, wird der 50-Jährige Deutsche nach der Saison beim aktuellen Tabellenzweiten der Ehrenpromotion aufhören. Auf Nachfrage hin erklärte Lutz, dass er aktuell noch keinen neuen Verein in Sicht habe. „Ich lasse alles auf mich zukommen“ so Lutz gegenüber FuPa.
Der Tabellenvierte der Ehrenpromotion, Fola Esch, hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer Henrique Da Silva getrennt. Dies teilte der Verein am Mittwochabend ohne Angaben von Gründen in den sozialen Netzwerken mit. Als Nachfolger auf Interimsbasis springt der bisherige Co-Trainer Jessy Sulprizio ein, dies in Erwartung einer Entscheidung über die neue sportliche Organisation.
Ebenfalls am Mittwoch gab Erstdivisionär Diekirch bekannt, dass man mit Belamino „Bela“ Varela einen neuen Sportkoordinator ernannt hat. Varela soll als Verbindungsglied zwischen dem Senior-Team und dem Vorstand fungieren. Weiter erklärte der Club, dass Michel Dupont und Nuno Carvalho, die bisher für diese Funktion zuständig waren, dem Vorstand weiter erhalten bleiben.