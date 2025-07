Das Trainerkarussell dreht sich gewaltig

Gleich bei zwei Aufsteigern sind nun neue Trainer am Werk und sollen ihre Mannschaften zum Klassenverbleib führen: Bei der SG Marpingen-Urexweiler löste in der Sommerpause Adetunji Adeyemi den aktuell pausierenden Sören Recktenwald ab. Und beim SV Bliesmengen-Bolchen hatte Björn Tarillon bereits frühzeitig angekündigt, nicht mehr mehrmals pro Woche die weite Fahrstrecke vom Nordsaarland aus ins Mandelbachtal angehen zu wollen und wechselt nun heimatnah zur SG Saubach. Sein Nachfolger in Bliesmengen-Bolchen ist Mathias Lillig, der vom FC Kleinblittersdorf kommt.

Aber nicht nur im Bereich der Liganeulinge gab es in der Sommerpause Wechsel auf der wichtigsten Position im sportlichen Bereich. Bei der SV Elversberg II hat nun Martin Gries das Sagen. Gries hatte bis Sommer 2024 den FK Pirmasens in der Ober- und Regionalliga trainiert. Er löste den Interimstrainer Dimitri Abazadze (Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums) ab. Die Elversberger, die sich gut verstärkt haben, starten am Samstag um 17 Uhr mit einer Heimpartie gegen den FC Rastpfuhl in die neue Runde hinein. Dort hat der Sportliche Leiter Mirza Mehmedovic seine Interimstrainertätigkeit beendet und setzt nun auf die Dienste von Sebastian Kleer (zuvor SV Hellas Bildstock). Und auch beim SV Hasborn ist der bisherige Interimstrainer Pascal Bach (ohne neuen Verein) nicht mehr in vorderster Linie aktiv und wurde von Manuel Bonengel (zuvor Co-Trainer) sowie Kapitän und Spielertrainer Christian Lensch beerbt. Und schließlich hat es vom SV Merchweiler aus den bisherigen Coach Björn Klos in Richtung des rheinland-pfälzischen Landesligisten TSC Zweibrücken gezogen. Sein Nachfolger ist der zuvor pausierende Martin Peter - noch der Schröder-Liga Saar bestens bekannt aus seinen Zeiten in Bübingen, Brebach und Bliesmengen-Bolchen. Den neuen Trainern viel Glück!