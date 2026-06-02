Das torhungrige gallische Dorf ist zurück in der Bayernliga

Jubelten am Pfingstmontag über die Rückkehr in die Bayernliga: Spieler, Trainer, Betreuer, Verantwortliche und Fans des TSV Großbardorf. – Foto: Sportfoto Zink / L. Pfoertsch

Am Pfingstmontag um etwa 18 Uhr brachen bei den Grabfeld-Galliern alle Dämme: Der Zaubertrank, auch Gerstensaft genannt, floss in Strömen. Es war vollbracht, der TSV Großbardorf hatte sich in der Relegation gegen den ATSV Erlangen durchgesetzt und ist nach drei Jahren Abstinenz zurück in der Bayernliga.

"Ich glaube auch heute hat man nochmal gesehen, was alles in unserer jungen Mannschaft steckt. Die Leidenschaft, die wir an den Tag legten wurde belohnt und wir haben nach dieser historisch herausragenden Saison den Aufstieg definitiv verdient", feierte Sportvorstand Andreas Lampert die Truppe und den Aufstieg.

"Jetzt haben sich die Jungs die vielen geplanten Feiern und den Malletrip aber genauso verdient. Für uns bleibt nur wenig Zeit, das alles zu genießen, denn die Arbeit wird ja nicht kleiner, obwohl wir zu 99 Prozent durch sind mit Kaderplanung und sonstigem", erklärt Lampert und wirft den Blick auf die kommenden Wochen: "Aber jetzt geht bereits der Bau der LED-Videowand los und wir planen hier in Großbardorf zur WM einige Public Viewings. Und dann startet ja bald die Vorbereitung und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir zurück in der Bayernliga sind und unsere Region dort hoffentlich wieder langfristig vertreten dürfen, denn das ist unser Ziel."



