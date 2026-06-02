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Das torhungrige gallische Dorf ist zurück in der Bayernliga
Der TSV Großbardorf ist nach drei Jahren Abstinenz zurück in der zweithöchsten Amateurklasse
von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Jubelten am Pfingstmontag über die Rückkehr in die Bayernliga: Spieler, Trainer, Betreuer, Verantwortliche und Fans des TSV Großbardorf. – Foto: Sportfoto Zink / L. Pfoertsch
Am Pfingstmontag um etwa 18 Uhr brachen bei den Grabfeld-Galliern alle Dämme: Der Zaubertrank, auch Gerstensaft genannt, floss in Strömen. Es war vollbracht, der TSV Großbardorf hatte sich in der Relegation gegen den ATSV Erlangen durchgesetzt und ist nach drei Jahren Abstinenz zurück in der Bayernliga.
"Ich glaube auch heute hat man nochmal gesehen, was alles in unserer jungen Mannschaft steckt. Die Leidenschaft, die wir an den Tag legten wurde belohnt und wir haben nach dieser historisch herausragenden Saison den Aufstieg definitiv verdient", feierte Sportvorstand Andreas Lampert die Truppe und den Aufstieg.
"Jetzt haben sich die Jungs die vielen geplanten Feiern und den Malletrip aber genauso verdient. Für uns bleibt nur wenig Zeit, das alles zu genießen, denn die Arbeit wird ja nicht kleiner, obwohl wir zu 99 Prozent durch sind mit Kaderplanung und sonstigem", erklärt Lampert und wirft den Blick auf die kommenden Wochen: "Aber jetzt geht bereits der Bau der LED-Videowand los und wir planen hier in Großbardorf zur WM einige Public Viewings. Und dann startet ja bald die Vorbereitung und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir zurück in der Bayernliga sind und unsere Region dort hoffentlich wieder langfristig vertreten dürfen, denn das ist unser Ziel."
Angst und bange muss den Galliern sicher nicht sein. Im Gegenteil: Das Fundament, die junge Mannschaft, gibt Anlass zu viel Optimismus. In der abgelaufenen Saison in der Landesliga Nordwest präsentierte sich der TSV äußerst torhungrig, knackte sogar die magische Schallmauer von 100 Saisontreffern und stellte damit alle anderen bayerischen Landesligisten in den Schatten. Allein 32 Tore gingen auf das Konto von Toptorjäger Jannik Göller. Die Bayernliga darf sich also freuen, bei den Galliern ist Offensive Trumpf! Überhaupt ist der Verein aus dem gut 900-Seelen-Ort Großbardorf (Lkr. Rhön-Grabfeld) bemerkenswert gut aufgestellt. Nachwuchsarbeit wird auf dem vereinseigenen "Gallier-Campus" groß geschrieben und sucht wahrscheinlich für einen Dorfklub seinesgleichen.
Willkommen zurück in der Bayernliga, TSV Großbardorf!