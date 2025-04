Das Tor zum Titel steht für den FC Gundelfingen weit offen

Für Thomas Rudolph war es ein nahezu perfektes Spiel. „Unsere Pläne sind alle aufgegangen“, freute sich der Trainer des FC Gundelfingen. Die Folge war ein Erfolg beim SV Manching, der in dieser Höhe nicht einmal im Ansatz zu erwarten war. Mit 5:1 setzte sich der Tabellenführer durch.

In die Karten spielte den Gundelfingern, dass sie durch Edwin Tarakan früh in Führung gingen und durch Janik Noller schnell das 0:2 nachlegen konnten. „Danach sind wir in einen richtigen Flow gekommen“, so Rudolph. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass FCG-Keeper Tobias Werdich zweimal den Manchinger Anschlusstreffer verhinderte, als er beim Freistoß von Marcel Posselt klasse reagierte (25.) und beim sich beim Kopfball von Manchings Torjäger Sebastian Graßl ganz lang machte, um die Kugel abzuwehren (35.). Dann ging es wieder Schlag auf Schlag. Leon Sailer und Edwin Tarakan mit einem Doppelpack stellten auf 0:5, damit war die Partie gelaufen. Trotzdem ärgerte sich Torhüter Werdich mächtig, dass unmittelbar vor dem Pausenpfiff Simon Berger für Manching verkürzte. Was dessen Trainer Serkan Demir schon nicht mehr mit von der Bank erlebte, denn zuvor hatte er von Schiedsrichterin Paulina Koch die rote Karte gesehen. Im zweiten Abschnitt versuchten die Manchinger zwar noch einmal Druck aufzubauen, doch der FCG spielte es über weite Strecken clever und hielt den Ball in den eigenen Reihen.

Schiedsrichterin: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Edwin Tarakan (7.), 0:2 Janik Noller (9.), 0:3 Leon Sailer (35.), 0:4 Edwin Tarakan (38.), 0:5 Edwin Tarakan (43.), 1:5 Simon Berger (45.+3)