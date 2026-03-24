Das Tor seines Lebens: Rains Grzyszek trifft volley aus rund 70 Metern Kreis-Highlights: Was war zum Frühjahrsauftakt in den Kreisklassen und A-Klassen geboten? von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Marco Grzyszek vom SC Rain sorgte für den besonderen Moment am vergangenen Wochenende im niederbayerischen Amateurfußball. – Foto: Emma Warmdt

Der Ball rollt auch wieder in den Kreis- und A-Klassen. Die Frühjahrsrunde ist eröffnet! Und die wurde gleich mal mit einem Treffer Marke "Tor des Jahres" eingeläutet:

Niederbayern Ost



Kreisklasse Straubing





Unglaublicher Treffer in der Kreisklasse Straubing! Der SC Rain führt kurz vor Schluss auswärts bei der SpVgg Pondorf-Oberzeitldorn mit 3:1. Die Hausherren haben nochmal Freistoß an der Mittellinie, der Ball soll hoch nach vorne fliegen, was auch sonst? Die Kugel wird aber abgefälscht. Rains Unglaublicher Treffer in der Kreisklasse Straubing! Der SC Rain führt kurz vor Schluss auswärts bei der SpVgg Pondorf-Oberzeitldorn mit 3:1. Die Hausherren haben nochmal Freistoß an der Mittellinie, der Ball soll hoch nach vorne fliegen, was auch sonst? Die Kugel wird aber abgefälscht. Rains Marco Grzyszek fällt tief in der eigenen Hälfte die Kugel vor die Flinte. Er sieht, dass Pondorfs Keeper Andreas Pielmeier weit vor seinem Kasten steht - und knallt dann einfach mal volley aus rund 70 Metern Torentfernung drauf. Pielmeier kommt nicht mehr hinterher und der Ball kullert tatsächlich ins Netz! Ein Treffer, der Grzyszek wohl nur ein einziges Mal in seiner Laufbahn vergönnt sein wird. Kein Vorwurf übrigens an Schlussmann Pielmeier. Wer rechnet denn mit sowas?

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Die Kreisklasse Passau/Freyung macht ihrem Ruf als Baller-Liga auch gleich zum Auftakt wieder alle Ehre! 34 Buden in den sieben Partien - macht im Schnitt fast fünf Tore pro Partie, so kann`s weitergehen. Die torreichste Partie lieferten sich dabei der FC Tiefenbach DJK und die DJK Holzfreyung. 6:3 hieß es am Ende für die Hausherren nach 90 kurzweiligen Minuten. Die Kreisklasse Passau/Freyung macht ihrem Ruf als Baller-Liga auch gleich zum Auftakt wieder alle Ehre! 34 Buden in den sieben Partien - macht im Schnitt fast fünf Tore pro Partie, so kann`s weitergehen. Die torreichste Partie lieferten sich dabei der FC Tiefenbach DJK und die DJK Holzfreyung. 6:3 hieß es am Ende für die Hausherren nach 90 kurzweiligen Minuten.

Tolle Derbykulisse in Schöllnach: 370 Zuschauer sahen einen deutlichen Sieg der Gäste aus Poppenberg. – Foto: Bernardo Picture

A-Klasse Grafenau





Das Gemeindederby zwischen dem SV Schöllnach und dem FC Poppenberg zum Auftakt in die Frühjahrsrunde war wieder ein Zuschauermagnet. 370 zahlende Fans sahen dabei eine recht einseitige Geschichte. Poppenberg machte kurz vor der Halbzeit binnen weniger Minuten mit drei Treffern noch im ersten Durchgang alles klar und untermauerte seine Aufstiegsambitionen. Das Gemeindederby zwischen dem SV Schöllnach und dem FC Poppenberg zum Auftakt in die Frühjahrsrunde war wieder ein Zuschauermagnet. 370 zahlende Fans sahen dabei eine recht einseitige Geschichte. Poppenberg machte kurz vor der Halbzeit binnen weniger Minuten mit drei Treffern noch im ersten Durchgang alles klar und untermauerte seine Aufstiegsambitionen. Die torreichsten Partien

1. A-Klasse Hauzenberg: FC Obernzell-Erlau II - SV Hutthurm II 8:3

2. Kreisklasse Passau/Freyung: FC Tiefenbach DJK - DJK Holzfreyung 6:3

3. A-Klasse Viechtach: SV Arnbruck - FC Al Salam Regen 8:0 Niederbayern West Kreisklasse Pfarrkirchen





Klare Sache im Nachbarschaftsduell zwischen der SG Dornach/Roßbach und dem TSV-FC Arnstorf. Vor 200 Zuschauern ließen die Hausherren nichts anbrennen und halten damti den Kurs Richtung Meisterschaft. Klare Sache im Nachbarschaftsduell zwischen der SG Dornach/Roßbach und dem TSV-FC Arnstorf. Vor 200 Zuschauern ließen die Hausherren nichts anbrennen und halten damti den Kurs Richtung Meisterschaft. Kreisklasse Landshut





Der SV Landshut-Münchnerau ist wieder an die Tabellenspitze der Kreisklasse Landshut zurückgekehrt. Münchnerau brauchte aber im Derby beim SC Landshut-Berg erneut einen langen Anlauf, um in der Frühjahrsrunde anzukommen. Bis 20 Minuten vor dem Ende führten die Bergler mit 2:0, dann drehte Münchnerau auf und schoss in der Schlussphase noch einen 4:2-Auswärtssieg heraus. Der SV Landshut-Münchnerau ist wieder an die Tabellenspitze der Kreisklasse Landshut zurückgekehrt. Münchnerau brauchte aber im Derby beim SC Landshut-Berg erneut einen langen Anlauf, um in der Frühjahrsrunde anzukommen. Bis 20 Minuten vor dem Ende führten die Bergler mit 2:0, dann drehte Münchnerau auf und schoss in der Schlussphase noch einen 4:2-Auswärtssieg heraus.

Nicht über ein 0:0 kam KK-Dingolfing-Primus FC Wallersdorf zum Auftakt hinaus und musste den Platz an der Sonne räumen. – Foto: Charly Becherer

Kreisklasse Dingolfing

