DAS Topspiel: »Was beide Teams bisher spielen, ist nicht normal« 19. Spieltag in der Bayernliga Nord - Samstag: Erster gegen Zweiter, Gebenbach gegen FC Eintracht Bamberg. Vor dem Gipfeltreffen hat FuPa die Trainer Jan Gernlein und Markus Kipry zum Interview gebeten.

Wer ist denn nun Spitzenreiter der Bayernliga Nord? Ein Blick auf die Tabelle, das naheliegstendste bei dieser Frage, sagt eindeutig: Die DJK Gebenbach. Aber: Die Oberpfläzer haben eine Partie mehr ausgetragen als der FC Eintracht Bamberg, der nur einen Punkt weniger hat. Nun, am Samstag des 19. Spieltages, treffen diese beiden Erstplatzierten zum absoluten Gipfeltreffen der Liga aufeinander. Im Vorfeld hat sich FuPa mit den beiden Trainer, Jan Gernlein von Bamberg und Markus Kipry von Gebenbach, zum Interview verabredet...

Markus, welche Stärken und Schwächen hat Deiner Meinung nach der FC Eintracht Bamberg?

Markus Kipry: Bamberg hat eine sehr homogene und ausgeglichene Mannschaft in allen Bereichen. Besonders hervorzuheben ist sicherlich ihre gut Defensivabteilung, was man auch an den erst 14 Gegentoren sieht



Jan, und umgekehrt? Wie bewertest Du die DJK Gebenbach?

Jan Gernlein: Wenn man die Siegesserie sieht, finde ich es stark, mit welcher Überzeugung man dort zu Werke geht. Gebenbach ist im Ballbesitz sehr flexibel und daher immer gefährlich.



Wer hat denn nun den größeren Druck? Bamberg, weil man - das eine Spiel weniger ausgeklammert - der Gejagte ist? Oder Gebenbach, weil man unbedingt die Interims-Spitzenreiter-Rolle halten möchte?

Jan Gernlein: Druck hat keines der beiden Teams, da wir uns bewusst sind, dass das, was wir beide bisher spielen, nicht normal ist. Von daher macht es vermutlich jedem gerade sehr viel Spaß. Da ist von Druck keine Rede.



Markus Kipry: Genau, Jan. Druck verspüren wir nicht. Wir genießen die derzeitige Situation, die sich die Mannschaft über die vergangenen Wochen und Monaten einfach sehr hart erarbeitet hat. Aber natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen und dafür müssen wir in jedem Spiel alles abrufen - nicht nur gegen Bamberg.

Glaubt Ihr, dass ein Kracherspiel wie das am kommenden Wochenende überhaupt maßgeblich ist was das Titelrennen betrifft?

Markus Kipry: Nein, die Saison ist mit dann noch 16 Spielen sehr lang. Auschlaggebend wird sicherlich sein, welche Mannschaft am Ende am konstantesten ist und sich keine Schwächephase erlaubt. Gerade nach der bald folgenden langen Winterpause.



Jan Gernlein: Irgendjemand hat mal gesagt: Wenn du erfolgreich sein willst, musst du so viele Punkte holen, dass du direkte Duelle immer verlieren darfst. Deshalb glaub ich auch nicht, dass es ausschlaggebend ist. Für den Kopf der Jungs ist es aber sicher nochmal ein Schub.



Wie schafft man des, dass die eigene Truppe nicht übermotiviert in so eine Begegnung geht?

Jan Gernlein: Wir werden alles genauso machen wie vor den bisherigen Spiele auch. Wir sind überzeugt von dem, was wir tun. Wir haben Spaß dabei, wie wir es tun und hoffen, dass das wieder der richtige Ansatz ist. Aktionismus wird es bei mir nie geben:



Markus Kipry: Wir werden uns in aller notwendigen Ruhe auf das Spiel vorbereiten und die Jungs sollen das Spiel einfach bei einer hoffentlich großen Zuschauerkulisse genießen. Wie bereits erwähnt haben wir keinen Druck und es ist nur ein Spiel von noch vielen. Aber: Sicherlich ist diese Partie für alle Beteiligten etwas Besonderes in der jetzigen Situation.

Bleibt es bis zum Ende beim Meisterrennen zwischen Bamberg und Gebenbach - oder fällt jemand weg bzw. kommt noch jemand dazu?

Markus Kipry: Donaustauf und auch Eltersdorf haben sicherlich die Qualität dazu, noch ein ernstes Wörtchen mitzureden. Bisher haben wir und auch Bamberg keine lange Schwächephase gehabt, was aber im Fußball schnell mal passieren kann. Dann werden die beiden - also Donaustauf und auch Eltersdorf - sicherlich da sein und versuchen, diese zu nutzen.



Jan Gernlein: Ich denke wie Markus, dass Eltersdorf und Donaustauf bis zum Ende dran bleiben werden. Vergangene Saison waren es auch lange 3,4 Teams und das wird heuer wieder so sein.



Markus, wenn Du die freie Wahl hättest: Welchen Eintracht-Spieler hättest Du gerne in Deinen Reihen?

Markus Kipry: Ich muss sagen, dass wir, der Kai (Trainerkollege Hempel; Anm. d. Red.) und ich, sehr zufrieden mit unserem Kader sind. Derzeit sehen wir hier deshalb eigentlich keinen großen Bedarf. Wenn dann würde ich Philipp Hack nennen. Er würde sicherlich jede Mannschaft mit seinen jungen Jahren, Unbekümmertheit und Qualität bereichern würde.

