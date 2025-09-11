Das Topspiel steigt bei der Viktoria

Das nominelle Topspiel gibt es in Birkesdorf. Hier treffen mit Viktoria Birkesdorf und Hilal-Maroc Bergheim zwei Teams aufeinander, die bisher ihre Paarungen gewonnen haben. In der vergangenen Spielzeit waren es Partien auf Augenhöhe, welche die jeweilige Heimmannschaft für sich entscheiden konnte. Viktoria-Coach Marius Schinke hätte nichts dagegen, wenn sich dieser Trend fortsetzen würde. In den ersten beiden Saisonauftritten hat seine Elf noch kein Gegentor erhalten. Im offensiven Bereich gab es jeweils drei geschossene Tore. Trotzdem sieht er hier noch Verbesserungspotenzial: „Wir müssen noch besser mit unseren Torchancen umgehen. Gegen Bergheim werden wir wahrscheinlich nicht so viele bekommen.“ Mindestens eine der beiden Mannschaften wird am Sonntagnachmittag keine neun Zähler auf der Habenseite haben.

Klares Ziel der SG Türkischer SV Düren ist es, am Sonntagnachmittag neun Punkte zu haben. Dafür muss zu Hause die JSG Erft geschlagen werden. Auf dem Papier gibt es einen eindeutigen Favoriten. Der TSV Düren hat souveräne Siege geholt und dabei auch defensive Qualitäten gezeigt. Auf der anderen Seite weist die JSG nicht nur null Punkte auf, sondern auch null geschossene Tore. Konzentration und Demut sind für TSV-Coach Yunus Kocak zwei wichtige Begriffe, die seine Mannschaft weiterhin umsetzen soll, damit seine Jungs am Sonntag den dritten Sieg in der Meisterschaft feiern können.

Eine breite Brust

Selbiges Vorhaben hat auch Alemannia Lendersdorf. Nach zwei Erfolgen ist die Brust breit, wenn sie zu Hause gegen Landesligaabsteiger Germania Erftstadt-Lechenich antreten. Coach Christopher Kall will im Heimspiel nachlegen. Mit zehn Gegentreffern ist die Abwehr der Germanen nicht wirklich sattelfest. Dies will sich Kall zunutze machen. Und sollte sich seine Mannschaft schwertun, dann kann er auch auf die Spieler nach der ersten Elf vertrauen: „Unsere Bank ist brutal gut.“

Unbekannter Gegner

Von der Bank nachlegen kann auch der SC Kreuzau. Am ersten Spieltag konnte so Coach Olaf Ramm den Sieg in Frechen generieren. Ob dies auch erneut auswärts beim SV Weiden gelingt, wird sich zeigen. Weiden ist ein wenig beschriebenes Blatt in der Staffel drei. Bis auf die Spielzeit 2023/2024 waren sie in den vergangenen Jahren in dieser Staffel nämlich nicht vertreten. Entweder sie spielten in der Kreisliga A Rhein-Erft oder waren in der Bezirksliga Staffel eins beheimatet.

Selbstvertrauen getankt

Feste Größe der Staffel drei ist der TuS Langerwehe, der bei der spielstarken zweiten Mannschaft der Spielvereinigung Frechen gefordert ist. Der TuS hat aktuell noch keine Zähler, aber auch mit den Lokalkämpfen gegen Birkesdorf und den TSV Düren schwere Auftaktgegner gehabt. Viel leichter wird die Aufgabe in Frechen nicht. Zudem drückt vorne noch der Schuh. Selbstbewusstsein konnte das Team von Tim Krumpen unter der Woche tanken. Hier setzte sich Langerwehe in der zweiten Runde des Dürener Kreispokals souverän mit 4:0 beim Kreisliga-B-Ligisten SV Morschenich durch.

Die Spiele in der Übersicht: Frechen II - Langerwehe (So. 13.00), Türk. SV Düren - Erft (So. 15.00), Lendersdorf - Erftstadt-Lechenich, Birkesdorf - Bergheim (beide So. 15.15), Horrem - Elsdorf, Weiden - Kreuzau, Bessenich - Sindorf (alle So. 15.30), Lövenich/Widdersdorf - Ahrem (So. 16.00)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de