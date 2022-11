Das Topspiel steht an ⚽️

Am Sonntag geht es für SV HNK Slaven Stuttgart zu einem Gegner, dem zuletzt vieles gelang: Seit fünf Partien ist die Zweitvertretung von TV Echterdingennun ohne Niederlage. TV Echterdingen II dürfte dieses Spiel mit breiter Brust bestreiten, wurde doch Calcio Leinfelden-Echterdingen II zuletzt mit 12:1 abgefertigt. Letzte Woche gewann SV HNK Slaven Stuttgart gegen die Spvgg Möhringen mit 3:2. Somit nimmt SV HNK Slaven Stuttgart mit 26 Punkten den dritten Tabellenplatz ein.

Mit nur 14 Gegentoren hat TV Echterdingen II die beste Defensive der Kreisliga A2.

Insbesondere den Angriff des Tabellenführers gilt es für SV HNK Slaven Stuttgart in Schach zu halten. Durchschnittlich lässt TV Echterdingen II den Ball mehr als viermal pro Partie im Netz zappeln. Beide Mannschaften liegen mit 26 Punkten gleichauf. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein. Wer bestätigt die Form der letzten Spiele? Beide Mannschaften haben in den vergangenen fünf Begegnungen viermal gesiegt und einmal die Punkte geteilt.

Auf dem Papier ist ein Favorit nicht auszumachen. Welches Team holt sich auf dem Platz am Ende den Sieg?