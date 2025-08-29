"Das Topspiel des Spieltags" - Schüttorf empfängt Tabellenführer

„Für mich ist es das Topspiel des Spieltags. Bevern hat eine super Truppe – das zeigen nicht nur die bisherigen Saisonauftritte, sondern auch der Gewinn des Bezirkspokals im vergangenen Jahr sowie die letzten direkten Duelle gegen uns. Wir wissen, dass es ein hartes Stück Arbeit wird.“ So Dennis Große Vennekate, Co-Trainer des Hausherren. In der abgelaufenen Saison konnte Bevern in beiden direkten Duellen vier Tore erzielen und gewann je deutlich.

Nach der Niederlage am Mittwoch bei Eintracht Nordhorn will Schüttorf nun im Heimspiel eine Reaktion zeigen und gleichzeitig die Serie im Sportpark ausbauen. „Wir wollen zu Hause ungeschlagen bleiben und das Spiel gewinnen“, betont Große Vennekate. In den bisherigen zwei Heimspielen holte der Tabellenvierte vier Punkte.

Personell fehlen weiterhin die Langzeitverletzten Jonas Pavljasevic, Olivier Cremers und Steffen Krabbe. Bei den zuletzt angeschlagenen Spielern entscheidet sich der Einsatz nach dem Abschlusstraining.

Es ist das Spitzenspiel des Spieltags und es wird für Schüttorf darum gehen, nicht den Anschluss an den makellosen SV Bevern zu verlieren. Bis auf zwei Punkte kann man herankommen, während die Gäste die Chance haben, davonzueilen.