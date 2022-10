Das Topspiel der Liga Es ist das Topspiel der Liga. Zumindest, wenn man den Tabellenstand zugrunde legt. Landesliga-Spitzenreiter Germania Teveren tritt am Samstag (15.30 Uhr) beim Zweiten Borussia Lindenthal an.

Mit dieser Erwartungshaltung dürften die Borussen aber kaum ins Spiel gehen. Denn bisher hat Teveren nur zweimal und das ganz knapp verloren.

In Breinig unterlagen Kapitän Tobias Wilhelm und Kameraden mit 0:1, gegen Eintracht Verlautenheide gab man die Punkte nach einem 1:2 im Heidestadion ab. Sechs Siege fuhren Rubaszewski, Back, Aretz, Yilmaz und Co. derweil ein. Zuletzt überzeugten die Germanen mit einem glatten 3:0 über den Ex-Mittelrheinligisten Spvg. Wesseling-Urfeld. Lassen die Heidekicker ihrer Bilanz den siebten Sieg folgen, wäre schon ein bisschen Abstand zu den nächstplatzierten Teams erreicht. „Etwas Besonderes erkenne ich an diesem Spiel nicht“, sagt Germanias Trainer Rob Hutting. Wichtig sei es aber, „schon mal zu sehen, wo wir stehen“, zeigt er auf. Gegen Wesseling ging sein Team bereits sehr erfolgsorientiert zur Sache, nun will man beim nächsten schweren Brocken einen weiteren Schritt nach vorne machen.

„Lindenthal spielt einen sehr strukturierten Fußball“, hat der Niederländer Hutting Respekt vor dem Landesliga-Neuling. Teverens Trainer sagt auch, „sie haben schon früh bewiesen, dass sie in diese Klasse gehören und finden sich ja auch sehr gut zurecht, wie man sieht“. Natürlich weiß man seitens der Gäste, „wie der Gegner spielt“. Eine entsprechende Antwort Germanias soll am Samstag folgen. Im Vergleich mit Wesseling rechnet Rob Hutting „mit einer etwas anderen systemischen Spielweise“.