Das Top 30-Zuschauer-Ranking im westfälischen Amateurfußball

Die Sportfreunde Siegen strebten den Aufstieg an und entfachten einen großen Hype, der tausende von Zuschauer in das Leimbachstadion führte. Zum Abschlussheimspiel, bevor es zur neuen Spielzeit in der Regionalliga West weitergeht, kamen fast 5.000 Zuschauer. Mit dem Zuschauerschnitt von über 2.000 hätten sich die Siegerländer schon jetzt in der Regionalliga West im oberen Drittel einsortiert.

Dass Mitaufsteiger VfL Bochum II auch im Zuschauer-Ranking auf Platz 2 gelandet ist, ist dem Derby gegen die SG Wattenscheid 09 geschuldet, das im Vonovia Ruhrstadion vor 6.000 Zuschauern stattfand.

Ein weiteres Highlight gab es am letzten Spieltag der Landesliga 3, als die DJK TuS Hordel vor 2.550 Zuschauern dem FC Roj die Meisterschaft wegschnappte und so noch fast in die Top 10 des Zuschauer-Rankings gesprungen wäre.

Sauerland-Bezirksligist SG Bödefeld/Henne-Rartal hatte das "Heimspiel auf Schalke" in der Veltins-Arena gewonnen und schlug im November 2024 die SG Serkenrode/Fretter mit 4:1 vor 2.204 Zuschauern.

In der OWL-Bezirksliga 2 pilgerten 1.500 Fußballfans zum Topspiel zwischen dem VfB Schloß Holte und Türkgücü Gütersloh, das die Gastgeber mit 3:1 gewannen und sich damit drei Spieltage vor Schluss die Tabellenführung und die spätere Meisterschaft sicherten.