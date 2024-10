Das Top 25-Zuschauer-Ranking im westfälischen Amateurfußball Die Zuschauer-Nr. 1 im westfälischen Amateurfußball ist in der laufenden Spielzeit bereits klar vergeben.

Die Sportfreunde Siegen streben in die Regionalliga und haben einen großen Hype entfacht, der tausende von Zuschauern bisher in das Leimbachstadion geführt hat. Mit dem aktuellen Zuschauerschnitt würden sich die Siegerländer auch in der Regionalliga West im oberen Drittel einsortieren.