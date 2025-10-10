Das Top 20-Zuschauerranking im westfälischen Amateurfußball

Die SG Wattenscheid 09 löst die Sportfreunde Siegen im überkreislichen Amateurfußball-Zuschauerranking an der Spitze ab und dürfte bei der herrschenden Euphorie rund um das frisch renovierte Lohrheidestadion nicht von Platz 1 zu verdrängen sein.
Staffel 11-Bezirksligist FC Epe traf in der laufenden Spielzeit früh auf Stadtrivale Vorwärts Epe und darf sich aktuell über Platz 2 freuen. Satte 1.880 Zuschauer sahen das Derby.
1. SG Wattenscheid 09 | Oberliga Westfaeln | Ø 1.411 Zuschauer
2. FC Epe | Bezirksliga 11 | Ø 715 Zuschauer
3. RW Ahlen | Oberliga Westfalen | Ø 618 Zuschauer
4. SV Lippstadt 08 | Oberliga Westfalen | Ø 522 Zuschauer
5. SV Ottfingen | Bezirksliga 5 | Ø 413 Zuschauer
6. TSV Victoria Clarholz | Oberliga Westfalen | Ø 362 Zuschauer
7. SG Finnentrop/Bamenohl | Oberliga Westfalen | Ø 337 Zuschauer
8. TuS Ennpetal | Oberliga Westfalen | Ø 336 Zuschauer
8. SpVgg Vreden | Oberliga Westfalen | Ø 336 Zuschauer
10. SC Preußen Münster II | Oberliga Westfalen | Ø 326 Zuschauer
11. SC RW Maaslingen | Westfalenliga 1 | Ø 321 Zuschauer
12. SW Holtwick | Bezirksliga 11 | Ø 318 Zuschauer
13. VSV Wenden | Bezirksliga 5 | Ø 316 Zuschauer
14. Germania Salchendorf | Landesliga 2 | Ø 306 Zuschauer
15. Borussia Emsdetten | Westfalenliga 1 | Ø 301 Zuschauer
16. SpVgg Erkenschwick | Oberliga Westfalen | Ø 300 Zuschauer
17. VfB Kirchhellen | Bezirksliga 9 | Ø 289 Zuschauer
18. SV Westfalia Rhynern | Oberliga Westfalen | Ø 281 Zuschauer
19. FSV Bad Wünnenberg/Leiberg | Bezirksliga 3 | Ø 280 Zuschauer
20. SV Wanne 11 | Landesliga 3 | Ø 278 Zuschauer
Hinweis: Die Daten basieren auf der FuPa-Datenbank. Ihr kennt einen weiteren Verein mit einem Zuschauerschnitt von über 275 Zuschauern. Meldet euch unter westfalen@fupa.net