Im Lohrheidestadion sind im Schnitt über 1000 Zuschauer, wenn die SG Wattenscheid 09 spielt.
Das Top 20-Zuschauerranking im westfälischen Amateurfußball

War Platz 1 im Zuschauerranking im vergangenen Jahr früh vergeben, dürfte dies erneut der Fall sein.

Die SG Wattenscheid 09 löst die Sportfreunde Siegen im überkreislichen Amateurfußball-Zuschauerranking an der Spitze ab und dürfte bei der herrschenden Euphorie rund um das frisch renovierte Lohrheidestadion nicht von Platz 1 zu verdrängen sein.

Staffel 11-Bezirksligist FC Epe traf in der laufenden Spielzeit früh auf Stadtrivale Vorwärts Epe und darf sich aktuell über Platz 2 freuen. Satte 1.880 Zuschauer sahen das Derby.

Das Zuschauer-Ranking 2025/26:

1. SG Wattenscheid 09 | Oberliga Westfaeln | Ø 1.411 Zuschauer

2. FC Epe | Bezirksliga 11 | Ø 715 Zuschauer

3. RW Ahlen | Oberliga Westfalen | Ø 618 Zuschauer

4. SV Lippstadt 08 | Oberliga Westfalen | Ø 522 Zuschauer

5. SV Ottfingen | Bezirksliga 5 | Ø 413 Zuschauer

6. TSV Victoria Clarholz | Oberliga Westfalen | Ø 362 Zuschauer

7. SG Finnentrop/Bamenohl | Oberliga Westfalen | Ø 337 Zuschauer

8. TuS Ennpetal | Oberliga Westfalen | Ø 336 Zuschauer

8. SpVgg Vreden | Oberliga Westfalen | Ø 336 Zuschauer

10. SC Preußen Münster II | Oberliga Westfalen | Ø 326 Zuschauer

11. SC RW Maaslingen | Westfalenliga 1 | Ø 321 Zuschauer

12. SW Holtwick | Bezirksliga 11 | Ø 318 Zuschauer

13. VSV Wenden | Bezirksliga 5 | Ø 316 Zuschauer

14. Germania Salchendorf | Landesliga 2 | Ø 306 Zuschauer

15. Borussia Emsdetten | Westfalenliga 1 | Ø 301 Zuschauer

16. SpVgg Erkenschwick | Oberliga Westfalen | Ø 300 Zuschauer

17. VfB Kirchhellen | Bezirksliga 9 | Ø 289 Zuschauer

18. SV Westfalia Rhynern | Oberliga Westfalen | Ø 281 Zuschauer

19. FSV Bad Wünnenberg/Leiberg | Bezirksliga 3 | Ø 280 Zuschauer

20. SV Wanne 11 | Landesliga 3 | Ø 278 Zuschauer

Hinweis: Die Daten basieren auf der FuPa-Datenbank. Ihr kennt einen weiteren Verein mit einem Zuschauerschnitt von über 275 Zuschauern. Meldet euch unter westfalen@fupa.net

