Das Titelrennen ist schon nach 21 Minuten entschieden

Siegfried Materborn ist auf Rang drei über die Ziellinie getrudelt, nachdem die Mannschaft aus der Klever Oberstadt monatelang die Tabelle angeführt hatte. Zum Abschluss wurde der Gastgeber nach einem zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand seiner Favoritenrolle gegen Absteiger SV Issum mit einem 5:2 (1:1) gerecht. Lukas Gervens (21., 80.), Jonas Göknur (59.), Ibrahima Barry (71.) und Dennis Thyssen (75.) trafen für die Mannschaft von Trainer Sebastian Eul, die in der nächsten Saison einen neuen Anlauf in Richtung Bezirksliga nehmen muss.

Auf Rang vier beendet Viktoria Winnekendonk eine starke Saison, die die meisten Rivalen der Mannschaft nach einer Reihe von Abgängen nicht zugetraut haben dürften. Zum Abschluss gewann das Team nach Toren von Jan Roosen (57.), Luca Hamaekers (61.) und Luis Helisch (80.) mit 3:0 beim BV Sturm Wissel. Die Viktoria dürfte sogar heilfroh sein, dass der FC Aldekerk das Rennen sportlich entschieden hat. Denn die Entscheidung des Bezirkssportgerichts, das in dieser Woche über die Wertung des Meisterschaftsspiels gegen den TSV Wachtendonk-Wankum (4:0) verhandelt, spielt keine Rolle mehr.