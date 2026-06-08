Das Titelrennen ist schon nach 21 Minuten entschieden

Wer hätte das gedacht? Das Rennen um die Meisterschaft in der Kreisliga A Kleve/Geldern, das im Vorfeld so viel Spannung und Dramatik versprochen hatte, war am Sonntag um 15.51 Uhr bereits entschieden. Denn zu diesem Zeitpunkt lag Tabellenführer FC Aldekerk bei Grün-Weiß Vernum bereits mit 3:0 vorne. Paul Pütz (5.), Oliver Martens (20.) und Matthias Diepers (21.) hatten frühzeitig für lange Gesichter bei den Verfolgern aus Uedem, Materborn und Winnekendonk gesorgt, die sich auf den jeweiligen Plätzen per Liveticker über die Zwischenstände informierten.
Nach etwas mehr als 90 Minuten stiegen blau-weiße Rauchschwaden über dem Vernumer Sportplatz auf – der FC Aldekerk triumphierte am Ende mit 5:1 (4:1) und kehrt damit nach dreijähriger Unterbrechung in die Bezirksliga zurück. Zu den ersten Gratulanten zählte Sascha Heigl. Die Vernumer Trainerlegende verabschiedet sich nach zwölfjähriger Tätigkeit bei den Grün-Weißen zum Lokal- und Ligarivalen SV Veert und durfte sich vom Anhang des Gastgebers trotz der klaren Niederlage gegen den Meister noch einmal ausgiebig feiern lassen.
Der FC Aldekerk ließ sich auch von zwei Zwischenfällen, die sich nach einer halben Stunde ereigneten, nicht aus der Ruhe bringen. Zunächst nutzte Vernums Jannik Szentulat einen Foulelfmeter zum Anschlusstreffer (28.). Unmittelbar danach erwies der Aldekerker Fabian Münz seiner Mannschaft einen Bärendienst, als er sich wegen Meckerns eine Gelb-Rote Karte einhandelte. Doch auch in Unterzahl traten die Gäste im Stile eines Meisters auf – ganz souverän und abgeklärt. Wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff traf Lennart Nagel zum 4:1. In der Halbzeit stimmten die mitgereisten Anhänger aus der Handball-Hochburg die ersten Fangesänge an.
Jimmy Altgen (64.) traf noch zum 5:1-Endstand – zu diesem Zeitpunkt wurden auf dem Aldekerker „Bläk“ bereits Vorkehrungen für eine lange Partynacht getroffen. Bei den Verfolgern machte sich hingegen etwas Enttäuschung breit. Speziell der Uedemer SV, der nach einem enttäuschenden Saisonstart eine grandiose Aufholjagd hingelegt hatte, hatte sich insgeheim Hoffnungen auf einen Aldekerker Ausrutscher gemacht. In seinem letzten Spiel im schwarz-gelben Dress schoss Torjäger Philipp Starbatty in der Partie beim SV Walbeck das Tor des Tages. Der Mittelstürmer, der künftig für den Bezirksligisten Borussia Veen aufläuft, nutzte in der 72. Minute einen Foulelfmeter zu seinem Saisontreffer Nummer 22.
Siegfried Materborn ist auf Rang drei über die Ziellinie getrudelt, nachdem die Mannschaft aus der Klever Oberstadt monatelang die Tabelle angeführt hatte. Zum Abschluss wurde der Gastgeber nach einem zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand seiner Favoritenrolle gegen Absteiger SV Issum mit einem 5:2 (1:1) gerecht. Lukas Gervens (21., 80.), Jonas Göknur (59.), Ibrahima Barry (71.) und Dennis Thyssen (75.) trafen für die Mannschaft von Trainer Sebastian Eul, die in der nächsten Saison einen neuen Anlauf in Richtung Bezirksliga nehmen muss.
Auf Rang vier beendet Viktoria Winnekendonk eine starke Saison, die die meisten Rivalen der Mannschaft nach einer Reihe von Abgängen nicht zugetraut haben dürften. Zum Abschluss gewann das Team nach Toren von Jan Roosen (57.), Luca Hamaekers (61.) und Luis Helisch (80.) mit 3:0 beim BV Sturm Wissel. Die Viktoria dürfte sogar heilfroh sein, dass der FC Aldekerk das Rennen sportlich entschieden hat. Denn die Entscheidung des Bezirkssportgerichts, das in dieser Woche über die Wertung des Meisterschaftsspiels gegen den TSV Wachtendonk-Wankum (4:0) verhandelt, spielt keine Rolle mehr.