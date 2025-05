Das Tief hält an: 1.FC Stern II verschläft den Beginn und verliert

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr

Die Zweite Mannschaft des 1.FC Stern Mögglingen verschläft die Anfangsphase komplett und bleibt zum vierten Mal in Folge sieglos. Richtig schlimm wird die 1:3 (1:2) – Pleite beim VfL Iggingen durch eine schwere Schulterverletzung von Youngster Marius Haas.

Es war das Spielende, das sich wirklich niemand wünscht: Ein Konter in der Nachspielzeit besiegelte die Mögglinger Niederlage, während Marius Haas nach einem unglücklichen Sturz liegen blieb. Mit Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch wurde der 20-Jährige umgehend ins Krankenhaus eingeliefert. Sein Trainer Marcel Knödler musste sich danach erst einmal sammeln, bevor er ein sportliches Resümee zog: „Verloren haben wir das Spiel in den ersten 23 Minuten, die wir komplett verschlafen haben, ohne dass der Gegner zwingend besser war."

In den zweiten 45 Minuten war es ein Spiel auf ein Tor. „Im Ballbesitz waren wir ruhig und sachlich“, lobte Knödler, schob aber gleich hinterher: „Wir haben gute Lösungen bis zum gegnerischen Strafraum gefunden, dann hat aber immer wieder das nötige Durchsetzungsvermögen gefehlt oder der letzte Pass ist nicht angekommen.“ Einige Chancen gab es, doch der Ausgleich wollte nicht fallen. Ein Treffer von Tim Wölz wurde wegen Abseits zurückgepfiffen und als der Mögglinger Kapitän nach einem Steckpass frei durch war, parierte der Igginger Schlussmann stark. Als Simon Fischer clever quer legte, wollte Fynn Wiedmann einschieben und schon zum Jubeln abdrehen, doch ein gegnerischer Verteidiger grätschte die Kugel gerade noch so von der Linie. Stattdessen sahen sich die Mögglinger noch einigen Beleidigungen der gegnerischen Fans ausgesetzt und standen wieder einmal mit leeren Händen da, nachdem abermals Dalkirin den 3:1-Endstand erzielt hatte (90.+1).

Ein extrem bitterer Tag, auch für den Trainer: „Zumindest in der zweiten Hälfte haben wir einen super ansehnlichen Fußball gespielt, uns aber zu sehr im Klein-Klein verheddert.“ Der Wille war da, nur der Punch hat wieder einmal gefehlt. Drei Partien verbleiben, um das Tabellenende der Kreisliga B II noch verlassen zu können - am Sonntag (12:45 Uhr) gastiert der SSV Aalen II in Mögglingen.