Das THW rückt an: Landesliga-Partie muss kurzfristig ausfallen

– Foto: Christian Petzka

Die Mannschaften waren bereit, die Schiedsrichter um Stefan Cordes hatten die Teams schon aufs Feld geführt, als es am Freitagabend plötzlich dunkel wurde. Unmittelbar vor dem Anpfiff der Begegnung zwischen dem SV 09 Staßfurt und dem Ummendorfer SV in der LOTTO-Landesliga Nord war ein Flutlichtmast ausgefallen - aus "bislang ungeklärten Gründen", wie die Gastgeber mitteilten. Nach 90 Minuten des Wartens und des Probierens konnte schlussendlich nicht gespielt werden.

Dabei hatten die Staßfurter alles versucht, um die Begegnung doch stattfinden lassen zu können. Nachdem sich der Flutlichtmast auch nach weiteren Anläufen nicht anschalten ließ, sollte ein Anruf beim Technischen Hilfswerk für Abhilfe sorgen. Tatsächlich sagte das THW Staßfurt zu, rückte wenig später am Kunstrasenplatz vor - und konnte mit mobilen Scheinwerfern tatsächlich für die benötigte Erleuchtung an der Stelle des ausgefallenen Flutlichtes sorgen.

Der Anpfiff wird von 19 auf 20:30 Uhr verschoben So sollte die ursprünglich für 19 Uhr angesetzt Partie mit anderthalbstündiger Verzögerung um 20:30 Uhr doch noch angepfiffen werden. Doch auch aus diesem Plan wurde nichts. Einige Spieler hätten festgestellt, "dass die Beleuchtung zu niedrig eingestellt war und somit keine ausreichenden Sichtverhältnisse gegeben waren", schrieben die Staßfurter dazu auf ihren Kanälen. Der Schiedsrichter habe daraufhin entschieden, die Partie - trotz aller Bemühungen der Gastgeber - nicht anzupfeiffen.

In der einen Ecke des Kunstrasenplatzes war das Flutlicht ausgefallen. – Foto: Christian Petzka

Kurzfristig rückte das Technische Hilfswerk Staßfurt an und erleuchtete die Ecke. Gespielt werden konnte trotzdem nicht. – Foto: Christian Petzka