Das Thema Landesliga hat sich für den Kevelaerer SV erledigt

Kevin Zitzen hatte es am Dienstagabend nicht unbedingt gut mit dem Bezirksligisten Kevelaerer SV gemeint. In der Partie beim TSV Krefeld-Bockum stand der Schiedsrichter aus Mönchengladbach einige Male im Mittelpunkt. So in der 65. Minute, als die Gäste die vermeintliche 2:0-Führung durch Robin Kaschubat bejubelten. Doch der Referee entschied auf eine Abseitsposition. „Wir haben das Spiel aufgezeichnet. Auf einem Standbild ist deutlich zu sehen, dass Robin nicht im Abseits steht“, sagte Kevelaers Trainer Patrick Znak.

Weiter ging’s zwölf Minuten später, als der Unparteiische nach einem Duell zwischen Colin Linßen und einem Krefelder Angreifer auf Elfmeter entschied. „Den kann, muss man aber nicht unbedingt geben“, so Znak. Torhüter Jan Ingenpaß wehrte den Ball zunächst ab, wenige Augenblicke später lag dieser trotzdem im Netz. In der 80. Minute zog Zitzen endgültig den Unmut der Gäste auf sich. Für ein taktisches Foul hatte er Marvin Schulz die Gelbe Karte gezeigt. Als dieser den Ball leicht wegspitzelte, gab’s sofort Gelb-Rot. „Da hätte ich mir etwas Fingerspitzengefühl gewünscht. Aber insgesamt mache ich dem Schiedsrichter keinen Vorwurf. Mir tun die Jungs immer etwas leid, wenn sie ein Spiel ohne Gespann pfeifen müssen“, sagte der KSV-Coach.

Am Ende musste sich seine Mannschaft mit einem 1:1 (1:0) beim Abstiegskandidaten begnügen. Der Kevelaerer SV verpasste damit den Sprung auf Platz zwei, der zumindest vorläufig möglich gewesen wäre. Ohnehin dürfte sich das Thema Relegation erledigt haben. Die Mannschaft belegt zwar aktuell mit 46 Punkten Rang drei. Doch die fünf weiteren Teams, die sich Hoffnungen machen dürfen, Spitzenreiter Viktoria Goch in die Landesliga zu begleiten, haben jeweils zwei Spiele weniger ausgetragen.

„Das ist für uns nur ein Luxusproblem. Wir wissen, wo wir herkommen. In den vergangenen Jahren mussten wir zu diesem Zeitpunkt der Sauson den Blick in der Tabelle immer nach unten richten“, so Znak. Ein großes Lob hatte er noch für den ehemaligen Walbecker Christian Jürgens parat, der den KSV kurz vor der Pause in Führung gebracht hatte. „Christian stand erstmals in der Startformation und hat ein richtig starkes Spiel gezeigt.“

Kevelaerer SV: Ingenpaß – Hacks, Quarta (88. Külcür), Linßen (81. Willems), Tegeler, Tellemanns, Wienhofen, Schulz, Dittrich, Jürgens (74. Hillejan), Kaschubat.