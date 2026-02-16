 2026-02-16T15:22:36.155Z

Ligabericht

Das Testspielwochenende der Landesliga Braunschweig

Volkmarode geht baden, Freie Turner und Fallersleben siegen deutlich

Am kommenden Wochenende rollt der Ball in der Landesliga Braunschweig teilweise schon wieder. Noch standen aber Testspiele satt auf dem Programm. Wir schauen auf die Ergebnisse, die die Landesligisten einfuhren..

Gestern, 13:00 Uhr
SC Rot-Weiß Volkmarode
SC Rot-Weiß VolkmarodeVolkmarode
SV 1946 Bavenstedt
SV 1946 BavenstedtBavenstedt
-
-
Abpfiff

Gegen den Vertreter der Landesliga Hannover gab es für den Aufsteiger Volkmarode wirklich gar nichts zu ernten. Mit 0:7 musste man sich geschlagen geben.

Gestern, 14:00 Uhr
SSV Vorsfelde
SSV VorsfeldeSSV Vorsf.
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
4
1
Abpfiff

4:1 gewann der Tabellenzweite gegen den 15. Der Verbandsliga Sachsen-Anhalt. Rocco Tuccio, Mahmud Chaaban und zwei Mal Lucas Friedrich sorgten für die Treffer beim Heimsieg.

Gestern, 13:00 Uhr
MTV Wolfenbüttel
MTV WolfenbüttelMTV Wolfenb. II
SSV Kästorf
SSV KästorfSSV Kästorf
2
2
Abpfiff

Gegen den Tabellenführer der Bezirksliga reichten zwei Führungen nicht und man kassierte in der Nachspielzeit noch den Ausgleich. Für die Gäste trafen Albert Hajdaraj und Yannick Grünheid.

Gestern, 15:00 Uhr
VfB Fallersleben
VfB FallerslebenFallersleben
FC Viktoria Thiede
FC Viktoria ThiedeVikt. Thiede
5
0
Abpfiff

Souverän schlug Fallersleben die klassentiefer Viktoria aus Thiede. Lennox Binder, Jamie Blischke, Lukas Wolke und der doppelte Dennis Pollak markierten die Treffer.

Sa., 14.02.2026, 14:30 Uhr
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw
MTV Treubund Lüneburg
MTV Treubund LüneburgTB Lüneburg
6
1
Abpfiff

Gegen den zwölften Platz der Landesliga Lüneburg ließen die Freien Turner die Muskeln spielen und führten schon nach zwölf Minuten mit 2:0. Demis Siranidis und Alex Hildebrandt trafen. Letztendlich gewannen die Braunschweiger mit 6:1. Luis Cerrillo traf doppelt.

Gestern, 14:00 Uhr
MTV Salzdahlum
MTV SalzdahlumSalzdahlum
SV Lengede
SV LengedeSV Lengede
-
-
Abpfiff

Lengede musste sich dem klassentieferen MTV Salzdahlum mit 3:2 geschlagen geben. Für den abstiegsbedrohten Landesligisten trafen Frank Boris Megaptche Nono und Marcel Burkutean.

Gestern, 11:30 Uhr
Bovender SV
Bovender SVBovender SV
SV Newroz Hildesheim
SV Newroz HildesheimSV Newroz H
0
2
Abpfiff

Wie auch Volkmarode, musste sich der Bovender SV ebenfalls gegen einen Vertreter der Landesliga Hannover geschlagen geben und erzielte dabei ebenfalls keinen Treffer. 0:2 verlor man gegen den abstiegsbedrohten SV Newroz Hildesheim.

Sa., 14.02.2026, 16:00 Uhr
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925Wolfhagen
6
2
Abpfiff

Die Göttinger setzten ein Ausrufezeichen und schlugen den fünften Platz der Verbandsliga Hessen Nord, FSV Wolfhagen, mit 6:2. Maximilian Herwig traf doppelt. Zudem trafen Jannis Wenzel, Benedict Chandra, Linus Schulte-Wissermann und Alexander Knopf. Bereits nach 30 Minuten stand es 4:1.

Gestern, 15:30 Uhr
SVG Göttingen 07
SVG Göttingen 07SVG Göttinge
SCW Göttingen
SCW GöttingenSCW Götting.
2
1
Abpfiff

Im Stadtduell behielt der Landesligist gegen den Bezirksligisten die Oberhand, wenn auch knapp. Für die SVG trafen Mahyar Nekuienia und Thore Salzmann per Doppelschlag. Weende kam nur noch zum Anschlusstreffer.

Gestern, 12:30 Uhr
FC Eintracht Northeim
FC Eintracht NortheimNortheim
TuSpo Petershütte
TuSpo PetershüttePetershütte
1
1
Abpfiff

Northeim rettete in der Nachspielzeit noch ein Remis durch Lukas Runge beim Testspiel gegen den Bezirksligisten Petershütte.

Gestern, 14:00 Uhr
BSC Acosta
BSC AcostaBSC Acosta
USI Lupo Martini Wolfsburg
USI Lupo Martini WolfsburgLM Wolfsburg
4
4
Abpfiff

Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich der BSC Acosta und die A-Jugend von LM Wolfsburg, die in der Niedersachsenliga antritt, 4:4 endete das Spektakel, wobei Führungen mehrfach wechselten.