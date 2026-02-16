Das Testspielwochenende der Landesliga Braunschweig

– Foto: Thomas Schneider - FT Braunsch

Am kommenden Wochenende rollt der Ball in der Landesliga Braunschweig teilweise schon wieder. Noch standen aber Testspiele satt auf dem Programm. Wir schauen auf die Ergebnisse, die die Landesligisten einfuhren..

Gegen den Vertreter der Landesliga Hannover gab es für den Aufsteiger Volkmarode wirklich gar nichts zu ernten. Mit 0:7 musste man sich geschlagen geben.

4:1 gewann der Tabellenzweite gegen den 15. Der Verbandsliga Sachsen-Anhalt. Rocco Tuccio, Mahmud Chaaban und zwei Mal Lucas Friedrich sorgten für die Treffer beim Heimsieg.

Gegen den Tabellenführer der Bezirksliga reichten zwei Führungen nicht und man kassierte in der Nachspielzeit noch den Ausgleich. Für die Gäste trafen Albert Hajdaraj und Yannick Grünheid.

Souverän schlug Fallersleben die klassentiefer Viktoria aus Thiede. Lennox Binder, Jamie Blischke, Lukas Wolke und der doppelte Dennis Pollak markierten die Treffer.

Gegen den zwölften Platz der Landesliga Lüneburg ließen die Freien Turner die Muskeln spielen und führten schon nach zwölf Minuten mit 2:0. Demis Siranidis und Alex Hildebrandt trafen. Letztendlich gewannen die Braunschweiger mit 6:1. Luis Cerrillo traf doppelt.

Lengede musste sich dem klassentieferen MTV Salzdahlum mit 3:2 geschlagen geben. Für den abstiegsbedrohten Landesligisten trafen Frank Boris Megaptche Nono und Marcel Burkutean.

Wie auch Volkmarode, musste sich der Bovender SV ebenfalls gegen einen Vertreter der Landesliga Hannover geschlagen geben und erzielte dabei ebenfalls keinen Treffer. 0:2 verlor man gegen den abstiegsbedrohten SV Newroz Hildesheim.

Die Göttinger setzten ein Ausrufezeichen und schlugen den fünften Platz der Verbandsliga Hessen Nord, FSV Wolfhagen, mit 6:2. Maximilian Herwig traf doppelt. Zudem trafen Jannis Wenzel, Benedict Chandra, Linus Schulte-Wissermann und Alexander Knopf. Bereits nach 30 Minuten stand es 4:1.

Im Stadtduell behielt der Landesligist gegen den Bezirksligisten die Oberhand, wenn auch knapp. Für die SVG trafen Mahyar Nekuienia und Thore Salzmann per Doppelschlag. Weende kam nur noch zum Anschlusstreffer.

Northeim rettete in der Nachspielzeit noch ein Remis durch Lukas Runge beim Testspiel gegen den Bezirksligisten Petershütte.