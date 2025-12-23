Das Teilnehmerfeld des Theodor-Meineke Turniers steht fest

Die Freunde des Hallenfußballs dürfen sich auf 30 Mannschaften freuen, die in sechs Fünfergruppen die Teilnehmer für die Hauptrunde am Sonntag ausspielen. Insgesamt werden an beiden Tagen 94 Spiele ausgetragen.

Am Sonntag werden zwei weitere Gruppen mit den Gruppenersten und Gruppenzweiten vom Vortag gebildet. Hier werden die vier Halbfinalisten ausgespielt, die sich über Geldpreise freuen dürfen. Der Sieger erhält 1000 Euro und den Wanderpokal, der zweite Platz wird mit 500 Euro belohnt und auch der dritte Platz (300 Euro) und vierte Platz (150 Euro) wird honoriert. Für die Plätze 5 bis 12 gibt es Gutscheine. Der beste Torschütze des Finaltages erhält 50 Euro.

Die Gruppeneinteilung

Bürozentrum Döscher

BSC Grünhöfe, TSV Imsum, VSK Osterholz-Scharmbeck, ATSV Sebaldsbrück, FC Lune

Andreas Lühr

SV Gron, Blau-Weiss Bornreihe, Geestemünder TV, TV Donnern, FC Land Wursten

Concordia Sascha Zeiger

Duhner SC, TV Loxstedt, SFL Bremerhaven, TSV Sievern, DJK Blumenthal

Nah und Gut Lachowicz

TSV Stotel, MTV Bokel, Sparta Bremerhaven, SG Stinstedt II, TSV Wulsdorf

Mahrenholz

OSC Bremerhaven, TSV Düring, FC Geestland, JFV Unterweser, TuSpo Surheide

fit & sun

SG Stinstedt, TSV Wallhöfen, TV Langen, JFV Bremerhaven U19, ESC Geestemünde