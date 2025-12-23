Das Teilnehmerfeld des Theodor-Meineke Turniers steht fest

Im Januar wird in Loxstedt traditionell gezaubert: 30 Mannschaften starten beim beliebten Theodor-Meineke Turnier und spielen an zwei Turniertagen den Sieger aus. Neben Landesligist und Titelverteidiger Blau Weiss Bornreihe sind auch der OSC, ESC Geestemünde, MTV Bokel, Stinstedt, Sievern und der TSV Stotel dabei. Gespielt wird am 10. und 11. Januar.
Die Freunde des Hallenfußballs dürfen sich auf 30 Mannschaften freuen, die in sechs Fünfergruppen die Teilnehmer für die Hauptrunde am Sonntag ausspielen. Insgesamt werden an beiden Tagen 94 Spiele ausgetragen.
Am Sonntag werden zwei weitere Gruppen mit den Gruppenersten und Gruppenzweiten vom Vortag gebildet. Hier werden die vier Halbfinalisten ausgespielt, die sich über Geldpreise freuen dürfen. Der Sieger erhält 1000 Euro und den Wanderpokal, der zweite Platz wird mit 500 Euro belohnt und auch der dritte Platz (300 Euro) und vierte Platz (150 Euro) wird honoriert. Für die Plätze 5 bis 12 gibt es Gutscheine. Der beste Torschütze des Finaltages erhält 50 Euro.
Die Gruppeneinteilung
Bürozentrum Döscher
BSC Grünhöfe, TSV Imsum, VSK Osterholz-Scharmbeck, ATSV Sebaldsbrück, FC Lune
Andreas Lühr
SV Gron, Blau-Weiss Bornreihe, Geestemünder TV, TV Donnern, FC Land Wursten
Concordia Sascha Zeiger
Duhner SC, TV Loxstedt, SFL Bremerhaven, TSV Sievern, DJK Blumenthal
Nah und Gut Lachowicz
TSV Stotel, MTV Bokel, Sparta Bremerhaven, SG Stinstedt II, TSV Wulsdorf
Mahrenholz
OSC Bremerhaven, TSV Düring, FC Geestland, JFV Unterweser, TuSpo Surheide
fit & sun
SG Stinstedt, TSV Wallhöfen, TV Langen, JFV Bremerhaven U19, ESC Geestemünde