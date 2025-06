"Das Team steht über allen": Erlbach stimmt sich auf neue Saison ein

Mit dabei am Dienstagabend waren 20 Spieler, es fehlten lediglich Pascal Dirnaichner und Alexander Fischer, die beide noch im Urlaub weilten und der verletzte Lenny Thiel. Die am Kreuzband operierten Simon Hefter und Neuzugang Jonas Eschler machten leichte Stabilisationsübungen, der frisch operierte Pascal Linhart (Knorpelschaden) war auf Krücken vor Ort.

Die Sommerpause war nicht lange, der ein oder andere Spieler hätte sicher noch gerne ein paar freie Tage mehr gehabt, doch der Spielplan gibt das nicht her: Bereits am Wochenende des 19. Juli steht der Saisonstart an.

Eingestimmt auf die neue Saison wurden die Anwesenden von Manfred Grabmeier, dem Sprecher der Vorstandschaft und Ralf Peiß, dem sportlichen Leiter des SVE. Beide betonten nach der Begrüßung der Neuzugänge die großen Erfolge der letzten Saison und sprachen wichtige Verhaltensregeln an. Klarer Tenor dabei: „Trotz aller Erfolge beginnen nun alle wieder bei null und das Team steht über allen“. So argumentierte auch Coach Lechner, der von einer „enormen Leistung in der letzten Saison“ sprach, aber auch betonte: „Darauf kann sich aber niemand ausruhen“ und fügte hinzu, dass „der gemeinsame Weg noch nicht zu Ende sei“. Die Arbeit der sportlichen Leitung lobte er sehr: „Qualitativ haben wir durch die Neuen noch etwas obendrauf gelegt. Wichtig ist, dass sich alle wohlfühlen und Spaß haben. Man muss Lust haben ins Training zu kommen, dann kommen auch die guten Leistungen“. Und auch er betonte, ebenso wie Teamchef Hans Grabmeier: „Das Team steht über allen“.

Dann begann das eigentliche Training, Torwarttrainer Welder de Souza Lima schnappte sich die beiden neuen Keeper Lorenz Becherer und Enrique Bösl zu ersten Übungen. „Die beiden sind stark, das sieht man sofort“, meinten die fachkundigen Trainingskiebitze. Etwa 20 Besucher hatten sich eingefunden und beobachteten das Geschehen. Maximilian Sammereier, der spielende Co-Trainer des SVE leitete indes das Aufwärmprogramm.

Neuer Stürmer mit dabei - aber wie lange?

Mit dabei war auch ein zehnter Neuzugang: Lukas Adamhuber, der in der letzten Saison sechs Spiele für den SV Wacker Burghausen in der Regionalliga machte. Er hat aktuell eine Gastspielergenehmigung, seine Situation ist eine Besondere: Der 20-jährige Stürmer hat eine Zusage für ein Stipendium an einem College in den USA, muss aber aufgrund der aktuellen Visa-Situation noch abwarten. Sollte er sein Visum bekommen, wird er Ende Juli in die USA abreisen. Sollte sich das Visum weiter verzögern, wird er künftig fest für den SVE auflaufen.

10 Neuzugänge: "Das relativiert sich schnell"

Darauf angesprochen, ob bei zehn Neuzugängen, denen im Grunde mit Andreas und Tobias Steer am Ende nur zwei Stammspieler als Abgang gegenüberstehen, nicht Unzufriedenheit vorprogrammiert ist, winkt Christoph Huber, neben Peiß der zweite sportliche Leiter, ab: „Das relativiert sich schnell, nicht alle Neuen sind bereits bei 100%, Jonas Eschler z.B. kann erst in ein paar Wochen ins Training einsteigen. Die werden noch Zeit benötigen, zudem wurde Pascal Linhart gerade operiert und fällt wie Simon Hefter auch noch länger aus.“ Allgemein sieht er die verstärkte Konkurrenzsituation auch nicht negativ: „Der Teamgedanke ist uns sehr wichtig, aber Konkurrenzkampf kann auch leistungsfördernd sein. Spieler, die am Anfang vielleicht nicht sofort in der Startelf stehen, sollen sich reinkämpfen wollen“. Mit Blick auf die vergangene Saison lässt sich zudem feststellen, dass in den letzten Spielen auch an der einen oder anderen Stelle mehr Impulse von der Bank nötig gewesen wären. In diesem Bereich hat der SVE nun spürbar nachgelegt.

Ein erster Leistungstest wird bereits am Samstag stattfinden. Dann wird Landesligist FC Dingolfing zum Vorbereitungsspiel in Erlbach auflaufen. Anpfiff ist um 18:00 Uhr.