„Das Team steht über allem“

– Foto: Diemo Nimptsch

Im FuPa-Teamcheck zieht Trainer Mirko Schult vom BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow in der Brandenburgliga eine erste Bilanz der Vorbereitung. Er spricht auch über die Entwicklung seiner Mannschaft, die Erwartungen an die neue Saison und blickt auf eine aus seiner Sicht stark besetzte Liga.

Die Vorbereitung stimmt den Trainer bislang zuversichtlich. Zwei Testspiele hat der BSC Preußen 07 bisher absolviert. Dabei fielen die Leistungen unterschiedlich aus: Während die ersten Halbzeiten jeweils überzeugten, ließ die Mannschaft nach der Pause nach.

„Mit der Vorbereitung sind wir bisher zufrieden. Zwei Testspiele haben wir bisher bestritten. Hier haben wir das ordentlich gemacht. Beide ersten Halbzeiten waren gut, beide zweiten Halbzeiten waren nicht so gut. Die Ergebnisse müssen wir richtig einordnen und die Erkenntnisse für die zukünftige Arbeit daraus ziehen. Aber wir sind noch früh in der Vorbereitung“, sagt Schult gegenüber FuPa.

Im Kader setzt der BSC Preußen 07 auf frische Impulse. Verstärkt wurde die Mannschaft durch externe Spieler, Akteure aus der zweiten Mannschaft sowie ehemalige und aktuelle A-Junioren.

Von den Neuzugängen zeigt sich der Trainer überzeugt.

„Unsere Neuen machen einen super Eindruck, passen charakterlich sehr gut zu unserem Verein. Sowohl sportlich als auch menschlich haben wir an Qualität gewonnen", behauptet er.

Personalplanungen weitgehend abgeschlossen

Weitere Veränderungen im Kader sind derzeit nicht vorgesehen. Die Planungen sind aus Sicht des Trainers abgeschlossen, auch wenn er eine Hintertür offenlässt.

„Unsere Personalplanungen sind abgeschlossen. Aber nichts ist unmöglich!“

Auch auf der Abgangsseite erwartet der BSC Preußen 07 aktuell keine Bewegung.

„Die Mannschaft ist schon sehr gut zusammen. Abgänge deuten sich nicht an.“

Geschlossenheit als größte Stärke

Für Mirko Schult liegt die wichtigste Qualität seiner Mannschaft nicht allein im Fußballerischen. Vielmehr sieht er den Zusammenhalt als entscheidenden Faktor für eine erfolgreiche Saison.

„Unsere Stärke ist die mannschaftliche Geschlossenheit und der Charakter der Mannschaft. Das Team steht über Allem. Wir müssen daran arbeiten, dass wir unsere fußballerischen Stärken auf den Platz bringen können, dann ist vieles möglich.“

Klare Perspektive für den Verein

Mit Blick auf die neue Spielzeit formuliert der Trainer das Ziel des Vereins bewusst zukunftsorientiert.

„Ziel unseres Vereins ist es, sich mittel- und langfristig in der Brandenburgliga zu etablieren", hält Schulz fest.

Viele Anwärter auf den Titel

In der Meisterschaft erwartet Schult ein enges Rennen. Mehrere Mannschaften zählt er zum erweiterten Favoritenkreis.

„Wenn ich höre, wie sich einige Mannschaften aufgestellt haben, sehe ich einige Favoriten. Da sehe ich Schöneiche, beide Brandenburger Mannschaften, Ahrensfelde. Aber es kann auch ganz anders kommen. Auf jeden Fall eine ganz starke Liga!“

Mit Respekt in den Saisonauftakt

Zum Auftakt rechnet der BSC Preußen 07 mit einer anspruchsvollen Aufgabe (Zuhause gegen Ahrensfelde). Dennoch ist die Zielsetzung klar: Die Mannschaft will alles investieren, um erfolgreich in die Saison zu starten.

„Wir gehen mit der Erwartung, gegen einen starken Gegner zu spielen, ins erste Spiel. Wir werden alles dafür tun, um am Ende das Ergebnis positiv für uns zu gestalten.“