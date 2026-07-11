„Das Team möchte wieder in die Bezirksliga zurück“ FuPa-Teamcheck: Der TSV Rohr bereitet sich auf die neue Saison in der Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen vor. von fue · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Im FuPa-Teamcheck spricht Samir Ramic als Spieler über die Entwicklung beim TSV Rohr in der Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen. Nach einer Phase der sportlichen Neuorientierung blickt die Mannschaft nun mit klaren Ambitionen in die Zukunft.

Rückblick auf die Saison „Das Team hat gut zusammengefunden und möchte wieder in die Bezirksliga zurück“, sagt Samir Ramic gegenüber FuPa. In der Saison 2024/2025 stieg die Mannschaft als Tabellensechzehnter noch schmerzhaft aus der Bezirksliga ab. In der vergangenen Spielzeit stabilisierte sich das Team jedoch und schloss die Runde versöhnlich als Achter der Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen ab. Zusammenhalt und Teamgeist Die interne Chemie bildet mittlerweile das starke Fundament der Truppe. Auf die Frage nach einer positiven Entwicklung lobt der Akteur ausdrücklich den starken Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft: „Das Team hat gut zueinander gefunden und hat tolle Teamabende.“

Schwitzen für den Erfolg Um die sportlichen Ziele auf dem Platz zu untermauern, arbeitet die Mannschaft schon in der Vorbereitung auf die Spielzeit 2026/2027 an der eigenen Fitness. Als besondere Highlights des aktuellen Trainingsprogramms nennt er daher „Gemeinsame Gym Sessions.“ Klares Ziel und Konkurrenz Der Blick richtet sich im Verein und im Team unmissverständlich nach oben, denn die Marschroute für die neue Saison lautet absolut kompromisslos: „Aufstieg.“ Auf dem Weg dorthin hat er jedoch auch einen klaren Meisterschaftsfavoriten ausgemacht, denn auf die Frage nach dem stärksten Konkurrenten und Meisterschaftsfavoriten in der Liga lautet die knappe Antwort schlicht: „ABV Stuttgart.“