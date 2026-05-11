Der SV Walpertskirchen (gelb) musste sich dem FC Gerolfing (weiß) geschlagen geben. – Foto: Johannes Traub

Die 2:4-Niederlage beim FC Gerolfing kostet den Aufstiegsplatz. Die Gastgeber zeigten sich nach der Hinspiel-Pleite stark verbessert.

„Die Gerolfinger waren nicht mehr wiederzuerkennen“, musste WSV-Sportleiter Maximilian Büchlmann feststellen: „Sie haben uns über ihre schnellen Außen vor teils unlösbare Probleme gestellt.“ Hört sich so an, als sei der WSV mit seinen eigenen Waffen geschlagen worden.

Den Aufstiegs-Relegationsplatz verspielt hat Neuling SV Walpertskirchen in der Bezirksliga Nord nach der 2:4-Niederlage (0:3) am Freitagabend beim FC Gerolfing. Der Gastgeber hat nach diesem starken Heimauftritt den Klassenerhalt endgültig gesichert und sich für die 3:4-Hinspielniederlage revanchiert.

Die erste nennenswerte Tormöglichkeit war aufseiten der Gäste zu verzeichnen, aber Luca Fellermeier konnte sie nicht nutzen. Nach dem Gegenzug dauerte es nicht lange, und Philipp Haunschild brachte Gerolfing in der 5. Minute 1:0 in Front. Der Schuss von knapp außerhalb des Sechzehners wurde für WSV-Keeper Deniz Erden unhaltbar abgefälscht.

„Gegen sehr stabile Gerolfinger hatten wir dann auch unsere Momente, kamen aber meist nur zu Halbchancen nach Standards“, gibt Büchlmann zu. Wieder über außen erspielten sich die Gastgeber das 2:0 durch Timo Kraus (29.). Es kam fünf Minuten vor der Pause noch ärger für den WSV, als FC-Torjäger Lukas Achhammer, mit weitem Ball auf die Reise geschickt, das Duell Eins gegen Eins zum 3:0 entschied. „Fünf Torchancen, drei Treffer – sehr effizient“, attestierte der WSV-Sportchef dem Heimteam.

Zur Pause wechselte WSV-Trainer Sepp Heilmeier mit Florian Baumman für Raphael Hösl und Paul Jäger für Noah Baumann zweimal offensiv. Zehn Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, da schloss Tom Simml einen guten Spielzug mit einem Schuss aus 16 Metern hoch ins Eck zum 1:3 ab.

Fünf Minuten später folgte der Anschlusstreffer: Jäger gab auf dem Flügel Gas, Simml leitete den Ball weiter und Fellermeier musste nur noch den Fuß hinhalten – 2:3. Büchlmann: „Wir waren jetzt echt dran, aber eine verletzungsbedingte Unterbrechung auf Gerolfinger Seite brachte uns dann irgendwie aus dem Spielfluss.“

In der 81. Minute fiel die Entscheidung nach erneut bewährtem Muster. Nach einem weiten Ball auf außen mussten sich zwei Walpertskirchener ausspielen lassen. Achhammer jagte das Leder in den Winkel und schoss sich mit dem Doppelpack und Saisontreffer Nummer 17 auf Rang drei der Liga-Wertung.

Gerolfing hat in der Folge dann immer wieder mal geschickt Zeit von der Uhr genommen und den Sieg sicher nach Hause gebracht. „Der geht in Ordnung, aber auch unser Team hat alles versucht, es hat halt nicht gereicht“, konstatierte der WSV-Sportchef.