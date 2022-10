DAS TEAM GEWINNT!

Wir holen einen absolut verdienten Sieg in Neenstetten! 50 Minuten spielten unsere Jungs in Unterzahl nach dem wir in der 42. Minute eine rote Karte wegen Tätlichkeit bekommen haben. Die Jungs von Offenhausen waren von der ersten Minute an voll konzentriert und agierten aggressiv und mit geschlossener Teamleistung in Neenstetten.

Die erste Halbzeit war ein Abtasten, in der wir mehr spielerische Anteile hatten und man in jeder Aktion gesehen hat, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Die Mannschaft hat sich gegen jeden Rückschlag, sowohl vor dem Spiel als auch während dem Spiel gewehrt und agierte als geschlossene Einheit.

Trotz der roten Karte kurz vor der Halbzeit waren wir spielbestimmend und erspielten uns einige Chancen, die wir unglücklich nicht verwerten konnten. In der 86. Minute belohnten wir uns endlich durch ein Traumtor von Marino Jelusic, der aus 25m einen Spannstoß unhaltbar ins lange Eck setzte.

Beim Jubel hat der ganze Sportplatz gesehen, was für eine Mannschaft wir sind und was ein Zusammenhalt in der Mannschaft herrscht! Unter 20 Leuten wurde der Torschütze Marino begraben.

Diese Euphorie nahmen wir mit und belohnten uns in der 92. Minute, nachdem der überragende Nils Oleszewski nach einem seiner vielen Vorstöße im 16er gefoult wurde. Unser Capitano Edi Dzanic verwandelte diesen Elfmeter souverän.