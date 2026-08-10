„Das Team-Gefüge bei uns in der Mannschaft ist herausragend“ FuPa-Teamcheck: SV Burgrieden will in der Bezirksliga Oberschwaben den Klassenerhalt schaffen. von Matthias Kloos · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

Trainer Markus Bürk – Foto: SVB

Im FuPa-Teamcheck spricht Markus Bürk, Trainer des SV Burgrieden in der Bezirksliga Oberschwaben, über eine Vorbereitung mit gemischten Testergebnissen, eine zuversichtlich stimmende Spielweise, das starke Mannschaftsgefüge, mehr Verantwortung für junge Spieler und das klare Ziel Klassenerhalt.

„Alles in allem bin ich zufrieden mit der Vorbereitung“, sagt Markus Bürk gegenüber FuPa. „Die Ergebnisse der Testspiele waren zwar nicht wie gewünscht, aber die Spielweise stimmt mich zuversichtlich für die Saison. Natürlich gibt es im Sommer immer wieder urlaubsbedingte Ausfälle, was es schwieriger macht, neue Dinge einzustudieren, aber ich denke, da geht es allen Mannschaften ähnlich.“ Starkes Gefüge als Grundlage



Aus der Saison 2025/2026 nimmt Markus Bürk vor allem den inneren Zusammenhalt mit. „Das Team-Gefüge bei uns in der Mannschaft ist herausragend, was ein großer Grund für die erfolgreiche Saison war. Und genau darauf wollen wir in der neuen Saison aufbauen, um uns auf dieser Basis noch weiterzuentwickeln.“

Junge Spieler wachsen hinein

Eine Entwicklung hebt der Trainer besonders hervor: "Die jüngeren Spieler in unserer Mannschaft übernehmen nach und nach mehr Verantwortung und treten in die Fußstapfen der erfahrenen Spieler.“ Klassenerhalt als klare Linie



Die Zielsetzung für die neue Saison ist eindeutig formuliert. „Die klare Zielsetzung für die kommende Saison ist, den Klassenerhalt in der Bezirksliga zu schaffen und dass die Mannschaft spielerisch den nächsten Schritt nach vorne macht.“