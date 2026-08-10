Im FuPa-Teamcheck spricht Markus Bürk, Trainer des SV Burgrieden in der Bezirksliga Oberschwaben, über eine Vorbereitung mit gemischten Testergebnissen, eine zuversichtlich stimmende Spielweise, das starke Mannschaftsgefüge, mehr Verantwortung für junge Spieler und das klare Ziel Klassenerhalt.
„Alles in allem bin ich zufrieden mit der Vorbereitung“, sagt Markus Bürk gegenüber FuPa. „Die Ergebnisse der Testspiele waren zwar nicht wie gewünscht, aber die Spielweise stimmt mich zuversichtlich für die Saison. Natürlich gibt es im Sommer immer wieder urlaubsbedingte Ausfälle, was es schwieriger macht, neue Dinge einzustudieren, aber ich denke, da geht es allen Mannschaften ähnlich.“
Starkes Gefüge als Grundlage
Aus der Saison 2025/2026 nimmt Markus Bürk vor allem den inneren Zusammenhalt mit. „Das Team-Gefüge bei uns in der Mannschaft ist herausragend, was ein großer Grund für die erfolgreiche Saison war. Und genau darauf wollen wir in der neuen Saison aufbauen, um uns auf dieser Basis noch weiterzuentwickeln.“
Junge Spieler wachsen hinein
Eine Entwicklung hebt der Trainer besonders hervor: "Die jüngeren Spieler in unserer Mannschaft übernehmen nach und nach mehr Verantwortung und treten in die Fußstapfen der erfahrenen Spieler.“
Klassenerhalt als klare Linie
Die Zielsetzung für die neue Saison ist eindeutig formuliert. „Die klare Zielsetzung für die kommende Saison ist, den Klassenerhalt in der Bezirksliga zu schaffen und dass die Mannschaft spielerisch den nächsten Schritt nach vorne macht.“
Drei Favoriten im Blick
Bei der Frage nach den Meisterschaftsfavoriten nennt Markus Bürk drei Mannschaften. „Für mich sind die großen Favoriten der SV Sigmaringen, der sich in der Sommerpause sehr stark verstärken konnte, der FV Bad Schussenried, mit dem man als Absteiger aus der Landesliga immer rechnen muss, und die SGM Ringschnait/Mittelbuch, die seit Jahren vorne in der Bezirksliga mitspielt und einen guten, breiten Kader hat.“
Zwei Abgänge
Personell gibt es beim SV Burgrieden Veränderungen. Jan Gutzer wechselt zum SV Reinstetten. Timo Barwan geht zum SV Ringingen und übernimmt dort die Rolle als Spielertrainer.
Drei Zugänge
Neu zum SV Burgrieden kommen Tom Benkovic aus der SSV Ehingen-Süd A-Jugend, Maik Ertle aus der eigenen Jugend und Jonas Sabir aus der eigenen Jugend. Damit wird der Kader durch junge Spieler ergänzt, die in die Mannschaft hineinwachsen sollen.
Skepsis bei Zeitspielregeln
Bei möglichen Regeländerungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft zeigt sich Markus Bürk zurückhaltend. „Ich persönlich bin kein großer Fan von den Regeln gegen das Zeitspiel. Meiner Meinung nach sollten die Schiedsrichter, auch im Amateurbereich, eher versuchen, das Zeitspiel aktiv durch Kommunikation zu verhindern und/oder durch eine angepasste Nachspielzeit.“
Zum ersten Pflichtspiel ist der SV Burgrieden am kommenden Dienstag um 19:00 Uhr in der ersten Runde des Bezirkspokal bei der SGM Eberhardzell/Unterschwarzach zu Gast.