„Das Team entwickelt sich hervorragend“ FuPa-Teamcheck: TSG Ailingen will in der Bezirksliga Bodensee früh Abstand zum Abstieg gewinnen. von Matthias Kloos · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Oliver Winter – Foto: TSG Ailingen

Im FuPa-Teamcheck spricht Oliver Winter, neuer Trainer der TSG Ailingen in der Bezirksliga Bodensee, über eine versöhnlich abgeschlossene Saison nach schwacher Hinrunde, eine starke Serie in der Rückrunde, ein engagiertes Team um Kapitän Michael Willauer, personelle Veränderungen und den Wunsch nach mehr Spielzeit durch klare Regeln gegen Zeitspiel.

„Nach einer schwachen Hinrunde und der Überwinterung im hinteren Drittel der Tabelle konnte die Mannschaft sich in der Rückrunde durch eine sensationelle Serie von ungeschlagenen Partien absetzen und die Saison versöhnlich mit dem fünften Tabellenplatz abschließen“, sagt Oliver Winter gegenüber FuPa. Die TSG Ailingen fand damit nach einem schwierigen ersten Teil der Saison rechtzeitig Stabilität und beendete die Runde mit einem deutlich besseren Gefühl. Trainingslager im Montafon



In der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 gab es für die TSG Ailingen mehrere markante Punkte. „Ein Highlight war das gemeinsame Trainingslager in Patternen im Montafon Anfang Juli mit 28 Spielern sowie zwei Testspielen gegen den FC Götzis und den FC Thüringen. Das zweite Highlight war der BMW Unterberger Cup in Wangen. Hier traf man auf namhafte Gegner wie den Verbandsligisten SC Pfullendorf sowie Admira Dornbirn aus der Elite Liga Österreich.“

Engagement und Wille



Die Entwicklung der Mannschaft beschreibt Oliver Winter positiv. „Das Team um Kapitän Michael Willauer entwickelt sich nach einem personellen Umbruch aufgrund einiger Abgänge hervorragend und zeigt in den Trainingseinheiten der Vorbereitung sehr viel Engagement und Wille.“ Frühe Sicherheit als Ziel



Die Zielsetzung für die kommende Saison ist klar formuliert: „Maximaler Punktegewinn, sodass man frühzeitig die Klasse sichern kann und nichts mit dem Abstieg zu tun hat.“ Die TSG Ailingen möchte so früh wie möglich Abstand nach unten schaffen.