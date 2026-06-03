Das Team, das auf dem Bierdeckel entstand „Drei Fragen an ...“: Jessica Heinsohn von Michael Brunsch · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Heute in unserer Rubrik „Drei Fragen an ... “: Jessica Heinsohn – Foto: A. Reimers

Jessica Heinsohn stammt aus einer Fußballfamilie. Die beiden Brüder hörten inzwischen auf, obwohl sie deutlich jünger sind, als die große Schwester. Die hat noch ein paar Ziele, die sie verwirklichen möchte.

Seit wann spielst du Fußball und wie bist du dazu gekommen? Wir haben 2008 die Damenmannschaft mit Immo Schweidler als Trainer auf einem Bierdeckel im Großenwördener Hof gegründet und seitdem bin ich dabei.

Einmal Großenwörden, immer Großenwörden? Kam für dich nie ein Vereinswechsel infrage? NUR DER TSV :-) Nein, es kam nie ein anderer Verein infrage.