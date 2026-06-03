Das Team, das auf dem Bierdeckel entstand

Jessica Heinsohn stammt aus einer Fußballfamilie. Die beiden Brüder hörten inzwischen auf, obwohl sie deutlich jünger sind, als die große Schwester. Die hat noch ein paar Ziele, die sie verwirklichen möchte.
Seit wann spielst du Fußball und wie bist du dazu gekommen?
Wir haben 2008 die Damenmannschaft mit Immo Schweidler als Trainer auf einem Bierdeckel im Großenwördener Hof gegründet und seitdem bin ich dabei.
Einmal Großenwörden, immer Großenwörden? Kam für dich nie ein Vereinswechsel infrage?
NUR DER TSV :-) Nein, es kam nie ein anderer Verein infrage.
Du spielst bei den Frauen und den Frauen Ü30. Was zeichnet deine Mannschaften aus? Welche Ziele verfolgst du noch?
Spaß steht bei uns im Vordergrund und der Zusammenhalt ist unschlagbar. Das erkennt man auch daran, dass unser kleiner Dorfverein zwei Herren-, eine Damen-, eine Ü30-Damen- und eine Ü40-Herrenmannschaft gemeldet hat.
Es wird immer viel gelacht und viele engagieren sich neben den Spielen auch außerhalb für den Verein. Im Spiel kämpft eine für die andere - dann macht die dritte Halbzeit auch noch mehr Spaß.
Mein persönliches Ziel ist es, bis zu meinem 40. Geburtstag bei den (jungen) Damen sportlich mithalten zu können und verletzungsfrei zu bleiben - alles danach ist Bonus!
Bei drei Kindern, die auch Hobbys haben, erfordert das natürlich eine gewisse Organisation. An dieser Stelle möchte ich mich noch mal von ganzem Herzen bei meinem Mann Mark und dem Rest der Familie bedanken, die mir da stets den Rücken freihalten.
Schön wäre es auch, wenn ich vielleicht noch mal mit meinen Brüdern Daniel und Julian irgendwo zusammenspielen könnte.