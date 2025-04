Das Taunussteiner Prestige- und Aufstiegsduell

"Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, ein sicherlich umkämpftes Spiel", erwartet Bleidenstadts Spielertrainer Mario Nogly. Nach dem torlosen Hinspiel-Remis in Bleidenstadt ist seine Mannschaft nun auswärts gefragt. Nun sogar mit Pole-Position Tabellenführung im Rücken. "Wir sehen den Druck bei Orlen und wissen auch, dass sie gewinnen müssen", sagt Nogly. Fünf Punkte Vorsprung sind es derzeit auf die vierplatzierten Orlener. Bei einem Sieg wären es gar acht Punkte auf den Lokalrivalen. Robin Menger aus Orlens Trainerteam sieht den Druck jedoch eher beim TSV: "Für uns wäre es kein Genickbruch, wenn es jetzt dieses Jahr nicht mit dem Aufstieg klappen sollte. Solange rechnerisch alles möglich ist, darf man jedoch nicht aufgeben." Bei einem Heimdreier wären es aus SGO-Sicht nur noch zwei Punkte Distanz - man wäre also wieder voll im Rennen um die Meisterschaft dabei. "Wir wollen zu unseren alten Stärken zurückfinden und unseren Stiefel herunterspielen, ohne dabei den Derbycharakter vermissen zu lassen. Demnach müssen wir auch mental auf der Höhe sein", blickt Menger voraus.

In der vergangenen Saison hat das sehr gut geklappt - auch wenn nur einmal. Nachdem der TSV das Hinspiel in der vergangenen Saison bei der SGO mit 3:1 gewann, gelang Orlen mit dem 4:2-Erfolg im Rückspiel die Revanche. "In der letzten Zeit hat es uns gut getan, sich auf uns zu fokussieren. Es geht um die Prestige-Stellung in Taunusstein. Wir nehmen den Gegner mehr als ernst", weiß Nogly. Zumal die SG in der vergangenen Woche Gruppenligist SG RaMa im Elfmeterschießen besiegte - somit ins Kreispokalfinale eingezogen ist.

Topscorer Finn Ott fehlt rotgesperrt

"So ein Erfolg beflügelt ja immer", ist sich Menger im klaren und hofft nun auf einen weiteren Meilenstein seiner Mannen. Stürmer Finn Ott (15 Tore/19 Vorlagen) wird rotgesperrt fehlen, ansonsten sind laut Menger alle Mann an Bord. Auf Seiten des TSV muss Nogly auf Leon Häring (Rotsperre) verzichten, dafür wird Hendric Ott nach längerem Urlaub wieder dazukommen.

