"Das tat jetzt sehr gut" - Mühlen gewinnt nach zwei Niederlagen Lohne rutscht weiter ab Verlinkte Inhalte Landesliga Weser-Ems GW Mühlen BW Lohne II

Der SV Grün-Weiß Mühlen hat das Derby gegen BW Lohne II mit 2:0 (0:0) für sich entschieden und damit nach zwei Niederlagen in der Liga wieder in die Erfolgsspur gefunden. In einer umkämpften Partie erzielten ein Eigentor und ein sehenswerter Treffer von Leonard Westermann die entscheidenden Tore.

„Es war sicherlich ein sehr wichtiger Sieg für uns, wichtige drei Punkte“, sagte Trainer Andreas Hinrichs nach dem Abpfiff erleichtert. Schon im Vorfeld hatte das Spiel Brisanz versprochen, schließlich standen bei Mühlen „viele Spieler mit Lohner Vergangenheit“ auf dem Platz – insgesamt 14 Akteure, wie Hinrichs berichtete. „So war das natürlich ein intensives Spiel, ein sehr kampfbetontes Spiel, ein Spiel mit vielen Zweikämpfen.“ Und auch der Trainer selbst war in der Jugend für die Blau-Weißen aktiv als Coach.

In der ersten Halbzeit tat sich Mühlen gegen leidenschaftlich verteidigende Gäste schwer. „Lohne hat in der ersten Halbzeit sehr fleißig gespielt, extrem clever die Räume zugemacht und war sehr physisch“, erklärte Hinrichs. „Das hat uns das Leben schwer gemacht, sodass das in der ersten Halbzeit auf jeden Fall ein offenes Spiel war.“ Die besten Chancen hatten Peter Sieve für Mühlen, der früh die Latte traf, und Tim Tönnies auf Lohner Seite, dessen Abschluss am Pfosten landete. Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie zugunsten der Gastgeber: Ein unglückliches Eigentor von Tim Tönnies (50.)brachte Mühlen in Führung, ehe Leonard Westermann (60.) mit einem präzisen Schlenzer aus rund 16 Metern zum 2:0 traf. „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt“, so Hinrichs. „Ab da hatten wir mehr Sicherheit, mehr Spielkontrolle – von Lohne kam offensiv nicht mehr viel.“