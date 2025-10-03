 2025-10-02T08:44:29.515Z

In dieser Saison läuft es beim FCA Darmstadt nicht. Es deutet sich ein großer Umbruch im Verein an. – Foto: Dominik Claus - Archiv

Das System beim FCA Darmstadt ist an Grenzen gestoßen

Die Neuausrichtung beim Fußball-Verbandsligisten hat den sportlichen Erfolg gekostet +++ Schlusslicht legt einen anderen Fokus +++ Trainer Bergemann deutet Abschied vom FCA an.

Die Neuausrichtung beim Verbandsligisten mit anderer Kaderplanung hat dem Verein den sportlichen Erfolg gekostet. Das Schlusslicht aus Arheilgen legt mittlerweile einen anderen Fokus, ist um ein besseres Image bemüht. Mit dem Ende des bisherigen Systems deutet sich auch der Abschied von Trainer Luca Bergemann beim FCA an. „Es braucht einfach eine neue Struktur beim FCA", sagt Bergemann. Wie der FCA Darmstadt sich in Zukunft aufstellen will und wie die sportlichen Perspektiven in dieser Saison sind, lest ihr im großen Report beim Echo Online.

