Das System beim FCA Darmstadt ist an Grenzen gestoßen

Die Neuausrichtung beim Verbandsligisten mit anderer Kaderplanung hat dem Verein den sportlichen Erfolg gekostet. Das Schlusslicht aus Arheilgen legt mittlerweile einen anderen Fokus, ist um ein besseres Image bemüht. Mit dem Ende des bisherigen Systems deutet sich auch der Abschied von Trainer Luca Bergemann beim FCA an. „Es braucht einfach eine neue Struktur beim FCA", sagt Bergemann. Wie der FCA Darmstadt sich in Zukunft aufstellen will und wie die sportlichen Perspektiven in dieser Saison sind, lest ihr im großen Report beim Echo Online.