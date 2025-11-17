 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Yll Ibishi (rechts) traf zweimal für den SC Offenburg
Yll Ibishi (rechts) traf zweimal für den SC Offenburg – Foto: Wolfgang Künstle

Das Sulzer Lazarett will sich nicht lichten

FV Rammersweier beendet beim 4:1 die lange Erfolgsserie des FV Dinglingen

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Offenburg

Der Klassiker der Bezirksliga zwischen dem FSV Seelbach und dem FV Sulz endet torlos. Der FV Rammersweier beendet beim 4:1 die lange Erfolgsserie des FV Dinglingen.

Torlos mit einem 0:0 trennten sich der FSV Seelbach und der FV Sulz im Bezirksliga-Klassiker der vergangenen Jahre. In diesem Jahr herrscht Tristesse in beiden Lagern, die Seelbacher sind in diesen Wochen notgedrungen dabei, sich neu zu (er-)finden mit dem neuen Trainer und neuem Sportvorstand. Nicht ganz so dramatisch ist die Situation beim FV Sulz, trotzdem kann der momentane Rang 14 niemanden beglücken an der Stellfalle – auch Trainer Ümit Sen ist alles andere als erfreut. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Aufrufe: 017.11.2025, 17:00 Uhr
Wolfgang Künstle (BZ)Autor