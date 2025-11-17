Das Sulzer Lazarett will sich nicht lichten

Torlos mit einem 0:0 trennten sich der FSV Seelbach und der FV Sulz im Bezirksliga-Klassiker der vergangenen Jahre. In diesem Jahr herrscht Tristesse in beiden Lagern, die Seelbacher sind in diesen Wochen notgedrungen dabei, sich neu zu (er-)finden mit dem neuen Trainer und neuem Sportvorstand. Nicht ganz so dramatisch ist die Situation beim FV Sulz, trotzdem kann der momentane Rang 14 niemanden beglücken an der Stellfalle – auch Trainer Ümit Sen ist alles andere als erfreut. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.