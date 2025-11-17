Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Yll Ibishi (rechts) traf zweimal für den SC Offenburg – Foto: Wolfgang Künstle
Das Sulzer Lazarett will sich nicht lichten
FV Rammersweier beendet beim 4:1 die lange Erfolgsserie des FV Dinglingen
Der Klassiker der Bezirksliga zwischen dem FSV Seelbach und dem FV Sulz endet torlos. Der FV Rammersweier beendet beim 4:1 die lange Erfolgsserie des FV Dinglingen.
Torlos mit einem 0:0 trennten sich der FSV Seelbach und der FV Sulz im Bezirksliga-Klassiker der vergangenen Jahre. In diesem Jahr herrscht Tristesse in beiden Lagern, die Seelbacher sind in diesen Wochen notgedrungen dabei, sich neu zu (er-)finden mit dem neuen Trainer und neuem Sportvorstand. Nicht ganz so dramatisch ist die Situation beim FV Sulz, trotzdem kann der momentane Rang 14 niemanden beglücken an der Stellfalle – auch Trainer Ümit Sen ist alles andere als erfreut. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.