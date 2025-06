Das Stickeralbum der SG Einheit Zepernick ist da! Ein Highlight zum 100-jährigen Jubiläum

Kleben, tauschen, feiern: Zepernick bekommt sein eigenes Stickeralbum!

Am 15. Juni 2025 ist es endlich so weit: Die SG Einheit Zepernick e.V. startet mit einem ganz besonderen Herzensprojekt – dem ersten eigenen Stickeralbum! Exklusiv erhältlich im REWE Markt René Schneider in der Bernauer Allee, bringt dieses Album die große Vereinsfamilie zum Leuchten und lässt Sammlerherzen höher schlagen.





379 Sticker, eine Mission: Zusammenhalt