Das steht in der Landesliga Holstein noch alles auf dem Spiel

– Foto: Frank Tornau

Der Aufstieg ist noch nicht entschieden, im Tabellenkeller ist die Lage sogar noch deutlich offener. Vier Spieltage vor Schluss, dazu mehrere Nachholspiele, reicht der Blick in der Landesliga Holstein vom direkten Sprung nach oben bis zum Kampf darum, wenigstens den Relegationsrang zu vermeiden.

Der direkte Aufstieg ist für Rapid aber noch nicht entschieden. VfB Lübeck II kann die Saison noch mit 64 Punkten beenden, Rapid mit maximal 69. Damit reicht dem Spitzenreiter rechnerisch noch kein einzelner Sieg zur endgültigen Absicherung des ersten Platzes. Acht weitere Punkte aus den verbleibenden vier Spielen würden genügen, weil Rapid dann auf 65 Zähler käme und für den Verfolger uneinholbar wäre. Das Restprogramm wirkt dabei anspruchsvoll, aber nicht übermäßig schwer: Rapid spielt noch gegen Eichholzer SV, FC Fetih-Kisdorf, SSC Hagen Ahrensburg und SV Türkspor Bad Oldesloe. Vor allem das Heimspiel gegen Eichholz am 27. Spieltag und das Duell mit Hagen könnten die entscheidenden Wegmarken sein.

An der Spitze hat sich SC Rapid Lübeck die beste Ausgangslage erarbeitet. Der Tabellenführer steht nach 26 von 30 Spieltagen bei 57 Punkten und hat damit fünf Zähler Vorsprung auf VfB Lübeck II, der ebenfalls 26 Partien absolviert hat und auf 52 Punkte kommt. Weil der Erste direkt aufsteigt und der Zweite in die Relegation geht, ist für Rapid schon jetzt klar: Schlechter als Platz zwei kann die Mannschaft nicht mehr werden. Eichholzer SV als Dritter kommt bei noch vier ausstehenden Spielen maximal auf 56 Punkte und kann Rapid damit nicht mehr überholen.

Besonders spannend ist dabei, dass mehrere direkte Vergleiche noch ausstehen. Eichholzer SV spielt nicht nur bei Rapid, sondern am 29. Spieltag auch bei VfB Lübeck II. Genau dieses Spiel kann den Kampf um den Relegationsplatz stark zuspitzen. TSV Pansdorf hat mit FC Fetih-Kisdorf, SSC Hagen Ahrensburg, SV Türkspor Bad Oldesloe und FC Dornbreite Lübeck ein Programm, das Chancen bietet, weil kein Gegner aus den ersten drei Plätzen dabei ist. Hagen wiederum hat als Sechster den Vorteil eines zusätzlichen Spiels, muss aber noch gegen SV Türkspor Bad Oldesloe, im Nachholspiel gegen SC Rönnau, gegen Pansdorf, Rapid und noch einmal Rönnau ran. Gerade die direkte Partie gegen Pansdorf am 28. Spieltag ist für beide Seiten von großem Gewicht.

Für VfB Lübeck II geht es darum, den Druck auf den Tabellenführer aufrechtzuerhalten und zugleich den zweiten Platz zu verteidigen. Der Vorsprung des Zweiten ist kleiner als es auf den ersten Blick scheint. Eichholzer SV liegt bei 44 Punkten, TSV Pansdorf bei 43, SSC Hagen Ahrensburg bei 38, hat aber sogar noch fünf Spiele vor sich. Selbst VfR Horst mit 39 Punkten und TSV Lägerdorf mit 36 Punkten sind rein rechnerisch noch nicht aus dem Rennen um Rang zwei. Für den VfB ist also nicht nur der Blick nach oben wichtig, sondern auch der nach hinten.

Damit lässt sich die Lage an der Spitze klar ordnen: Rapid hat den Titel in der eigenen Hand und den Relegationsplatz schon sicher. VfB Lübeck II hat die beste Position im Rennen um Platz zwei, ist dort aber noch keineswegs durch. Dahinter hoffen vor allem Eichholz und Pansdorf auf Ausrutscher, während Hagen wegen des zusätzlichen Spiels rechnerisch ebenfalls noch eine Rolle spielt.

Im Tabellenkeller ist fast alles noch offen

Noch enger ist die Rechnung im unteren Tabellendrittel. Die letzten drei Mannschaften steigen sicher ab, der Viertletzte, also Platz 13, muss in die Relegation. Derzeit stehen dort SV Eichede II mit 27 Punkten, SC Rönnau ebenfalls mit 27, Ratzeburger SV mit 24 und FC Fetih-Kisdorf mit 21 Punkten. Direkt davor liegen TuS Hartenholm mit 29, SV Todesfelde II und TSV Bargteheide mit jeweils 32 sowie SV Türkspor Bad Oldesloe und FC Dornbreite Lübeck mit jeweils 34 Punkten. Selbst TSV Lägerdorf mit 36 Punkten ist rechnerisch noch nicht gesichert.

Am heikelsten ist die Lage für FC Fetih-Kisdorf. Der Aufsteiger steht bei 21 Punkten und hat nur noch vier Spiele. Mehr als 33 Zähler sind also nicht mehr möglich. Damit ist klar: Fetih kann FC Dornbreite Lübeck, SV Türkspor Bad Oldesloe oder TSV Lägerdorf nicht mehr erreichen, wenn diese auch nur geringfügig punkten. Für Fetih geht es vor allem darum, an SV Eichede II, TuS Hartenholm, Ratzeburger SV oder einen der beiden Klubs auf Platz zehn und elf vorbeizukommen. Das Restprogramm ist allerdings denkbar schwer: TSV Pansdorf, SC Rapid Lübeck, SC Rönnau und VfB Lübeck II. Drei dieser vier Gegner stehen aktuell in den Top vier. Für Fetih ist damit schon der Sprung auf den Relegationsrang eine schwierige Aufgabe.

Ratzeburger SV hat mit 24 Punkten sechs Spiele vor sich und damit rein rechnerisch noch die Chance, sogar auf 42 Punkte zu kommen. Das ist ein wichtiger Unterschied zu Fetih. Allerdings ist das Programm dicht und riskant: Rönnau auswärts, VfB Lübeck II zuhause, das Nachholspiel in Hartenholm, danach in Bargteheide sowie gleich zweimal gegen TSV Lägerdorf. Für Ratzeburg ist fast jede Partie ein Schlüsselspiel, weil mit Rönnau, Hartenholm und Bargteheide gleich mehrere direkte Konkurrenten dabei sind.

Auch SC Rönnau hat mit erst 24 absolvierten Spielen noch viel Einfluss auf die eigene Lage. Der Klub steht bei 27 Punkten und kann mit sechs verbleibenden Partien maximal 45 erreichen. Gerade deshalb ist Rönnau im Abstiegskampf trotz des derzeitigen 14. Platzes noch längst nicht verloren. Das Restprogramm ist gemischt: Ratzeburger SV, das Nachholspiel gegen SSC Hagen Ahrensburg, dann Eichholzer SV, das Nachholspiel gegen SV Türkspor Bad Oldesloe, FC Fetih-Kisdorf und zum Abschluss noch einmal Hagen. Für Rönnau ist auffällig, dass gleich drei direkte oder zumindest halb-direkte Kellerduelle anstehen: gegen Ratzeburg, Türkspor und Fetih.

SV Eichede II steht derzeit auf dem Relegationsrang und hat vier Spiele vor sich. Maximal sind damit 39 Punkte möglich. Das ist keine aussichtslose, aber eine enge Rechnung. Eichede spielt noch gegen TSV Lägerdorf, TuS Hartenholm, FC Dornbreite Lübeck und VfR Horst. Vor allem die Heimspiele gegen Hartenholm und Dornbreite sind für die Frage, ob Platz 13 gehalten oder verlassen werden kann, von großer Bedeutung. Wer in dieser Zone direkte Vergleiche gewinnt, spart sich das Rechnen über andere Plätze.

TuS Hartenholm hat derzeit zwei Punkte Vorsprung auf Eichede und sogar noch fünf Spiele. Dadurch kann Hartenholm auf 44 Punkte kommen und hat im Vergleich zu Eichede etwas mehr Luft. Das Restprogramm enthält aber ebenfalls mehrere Partien mit großem Druck: zuerst bei FC Dornbreite Lübeck, dann bei Eichede, dazu das Nachholspiel gegen Ratzeburg, anschließend gegen VfR Horst und am letzten Spieltag bei SV Todesfelde II. Vor allem die Begegnungen mit Eichede und Ratzeburg können für die gesamte untere Tabellenhälfte richtungsweisend werden.

Nicht minder angespannt ist die Lage für SV Todesfelde II und TSV Bargteheide, die beide 32 Punkte haben. Todesfelde muss noch zu VfB Lübeck II, empfängt Bargteheide, spielt in TSV Lägerdorf und hat zum Schluss Hartenholm zu Gast. Bargteheide wiederum trifft auf VfR Horst, dann in Todesfelde, zuhause auf Ratzeburg und am letzten Spieltag in Eichholz. Das direkte Duell zwischen Todesfelde und Bargteheide am 28. Spieltag ist deshalb eines der wichtigsten Spiele im Tabellenkeller. Der Sieger verschafft sich ein deutliches Polster, der Verlierer bleibt voll im Sog.

Auch FC Dornbreite Lübeck und SV Türkspor Bad Oldesloe sind noch nicht außer Gefahr. Beide stehen bei 34 Punkten, Türkspor hat sogar noch fünf Partien. Dornbreite hat mit Hartenholm, Türkspor, Eichede und Pansdorf gleich vier Spiele, in denen fast jede Richtung möglich ist. Türkspor trifft zunächst auf Hagen, dann auf Dornbreite, danach im Nachholspiel auf Rönnau, anschließend auf Pansdorf und zum Abschluss auf Rapid. Gerade die zwei aufeinanderfolgenden Partien gegen Dornbreite und Rönnau sind für Oldesloe zentral.

Selbst TSV Lägerdorf darf sich bei 36 Punkten noch nicht in Sicherheit wiegen. Weil SC Rönnau noch auf maximal 45 Punkte kommen kann, ist auch Rang 13 für Lägerdorf rechnerisch noch nicht ausgeschlossen. Allerdings hat Lägerdorf mit fünf ausstehenden Spielen und mehreren direkten Duellen eine gute Position. Die Mannschaft spielt gegen Eichede, in Horst, gegen Todesfelde sowie in einem Doppelpack zweimal gegen Ratzeburg. Wer so oft gegen direkte Konkurrenten antritt, kann den Klassenverbleib aus eigener Kraft erzwingen.

Damit ist die Lage vor dem Schlussspurt klar umrissen: Oben hat SC Rapid Lübeck den direkten Aufstieg vor Augen und mindestens die Relegation bereits sicher, während VfB Lübeck II den zweiten Platz gegen mehrere Verfolger verteidigen muss. Unten sind FC Fetih-Kisdorf, Ratzeburger SV, SC Rönnau und SV Eichede II derzeit am stärksten gefährdet, doch auch Hartenholm, Todesfelde, Bargteheide, Dornbreite, Türkspor und selbst Lägerdorf sind rechnerisch noch nicht durch. In einer Liga mit Nachholspielen und zahlreichen direkten Duellen wird die Entscheidung daher kaum nur über die Tabelle fallen, sondern vor allem über jene Partien, in denen Konkurrenten unmittelbar aufeinandertreffen.

Das Restprogramm der Mannschaften

Restprogramm VfB Lübeck II



27. Spieltag: (H) SV Todesfelde II (11.)

28. Spieltag: (A) Ratzeburger SV (15.)

29. Spieltag: (H) Eichholzer SV (3.)

30. Spieltag: (A) FC Fetih-Kisdorf (16.)

Restprogramm SC Rapid Lübeck



27. Spieltag: (H) Eichholzer SV (3.)

28. Spieltag: (A) FC Fetih-Kisdorf (16.)

29. Spieltag: (H) SSC Hagen Ahrensburg (6.)

30. Spieltag: (A) SV Türkspor Bad Oldesloe (9.)

Restprogramm Eichholzer SV



27. Spieltag: (A) SC Rapid Lübeck (1.)

28. Spieltag: (H) SC Rönnau (14.)

29. Spieltag: (A) VfB Lübeck II (2.)

30. Spieltag: (H) TSV Bargteheide (10.)

Restprogramm TSV Pansdorf



27. Spieltag: (H) FC Fetih-Kisdorf (16.)

28. Spieltag: (A) SSC Hagen Ahrensburg (6.)

29. Spieltag: (H) SV Türkspor Bad Oldesloe (9.)

30. Spieltag: (A) FC Dornbreite Lübeck (8.)

Restprogramm VfR Horst



27. Spieltag: (A) TSV Bargteheide (10.)

28. Spieltag: (H) TSV Lägerdorf (7.)

29. Spieltag: (A) TuS Hartenholm (12.)

30. Spieltag: (H) SV Eichede II (13.)

Restprogramm SSC Hagen Ahrensburg



27. Spieltag: (A) SV Türkspor Bad Oldesloe (9.)

15. Spieltag: (A) SC Rönnau (14.)

28. Spieltag: (H) TSV Pansdorf (4.)

29. Spieltag: (A) SC Rapid Lübeck (1.)

30. Spieltag: (H) SC Rönnau (14.)

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Restprogramm TSV Lägerdorf



27. Spieltag: (H) SV Eichede II (13.)

28. Spieltag: (A) VfR Horst (5.)

29. Spieltag: (H) SV Todesfelde II (11.)

15. Spieltag: (H) Ratzeburger SV (15.)

30. Spieltag: (A) Ratzeburger SV (15.)

Restprogramm FC Dornbreite Lübeck



27. Spieltag: (H) TuS Hartenholm (12.)

28. Spieltag: (A) SV Türkspor Bad Oldesloe (9.)

29. Spieltag: (A) SV Eichede II (13.)

30. Spieltag: (H) TSV Pansdorf (4.)

Restprogramm SV Türkspor Bad Oldesloe



27. Spieltag: (H) SSC Hagen Ahrensburg (6.)

28. Spieltag: (H) FC Dornbreite Lübeck (8.)

17. Spieltag: (A) SC Rönnau (14.)

29. Spieltag: (A) TSV Pansdorf (4.)

30. Spieltag: (H) SC Rapid Lübeck (1.)

Restprogramm TSV Bargteheide



27. Spieltag: (H) VfR Horst (5.)

28. Spieltag: (A) SV Todesfelde II (11.)

29. Spieltag: (H) Ratzeburger SV (15.)

30. Spieltag: (A) Eichholzer SV (3.)

Restprogramm SV Todesfelde II



27. Spieltag: (A) VfB Lübeck II (2.)

28. Spieltag: (H) TSV Bargteheide (10.)

29. Spieltag: (A) TSV Lägerdorf (7.)

30. Spieltag: (H) TuS Hartenholm (12.)

Restprogramm TuS Hartenholm



27. Spieltag: (A) FC Dornbreite Lübeck (8.)

28. Spieltag: (A) SV Eichede II (13.)

17. Spieltag: (H) Ratzeburger SV (15.)

29. Spieltag: (H) VfR Horst (5.)

30. Spieltag: (A) SV Todesfelde II (11.)

Restprogramm SV Eichede II



27. Spieltag: (A) TSV Lägerdorf (7.)

28. Spieltag: (H) TuS Hartenholm (12.)

29. Spieltag: (H) FC Dornbreite Lübeck (8.)

30. Spieltag: (A) VfR Horst (5.)

Restprogramm SC Rönnau



27. Spieltag: (H) Ratzeburger SV (15.)

15. Spieltag: (H) SSC Hagen Ahrensburg (6.)

28. Spieltag: (A) Eichholzer SV (3.)

17. Spieltag: (H) SV Türkspor Bad Oldesloe (9.)

29. Spieltag: (H) FC Fetih-Kisdorf (16.)

30. Spieltag: (A) SSC Hagen Ahrensburg (6.)



Restprogramm Ratzeburger SV



27. Spieltag: (A) SC Rönnau (14.)

28. Spieltag: (H) VfB Lübeck II (2.)

17. Spieltag: (A) TuS Hartenholm (12.)

29. Spieltag: (A) TSV Bargteheide (10.)

15. Spieltag: (A) TSV Lägerdorf (7.)

30. Spieltag: (H) TSV Lägerdorf (7.)



Restprogramm FC Fetih-Kisdorf



27. Spieltag: (A) TSV Pansdorf (4.)

28. Spieltag: (H) SC Rapid Lübeck (1.)

29. Spieltag: (A) SC Rönnau (14.)

30. Spieltag: (H) VfB Lübeck II (2.)