Das steht beim MSV Duisburg nach dem Pokalfinale an

Mit dem Double könnte sich der MSV Duisburg in die Sommerpause verabschieden. Den Titel in der Regionalliga konnten die Zebras schon ausgiebig bejubeln, mit einem finalen Erfolg gegen Drittligist Rot-Weiss Essen könnte das ein oder andere Süßgetränk auf Mallorca noch etwas besser bekommen.

Rückkehr ins Nachbarland

Rund einen Monat später, am 22. Juni geht der MSV das erneute Abenteuer in der 3. Liga an. Wie üblich stehen dabei gewisse Fitnesstests an. Einen Tag später dürfen sich die Fans auf das erste öffentliche Training der neuen Saison freuen. Der Vorbereitungsbeginn wird mit dem ersten Testspiel gegen den Duisburger SV (28. Juni, 15 Uhr) abgerundet.