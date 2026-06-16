Das steckt hinterm Aus des Frauenfußballs beim TuS Naunheim

Nadine Birk (r), die einst den Frauenfußball-Neustart beim TuS Naunheim mit auf den Weg gebracht hatte, erlebt hautnah mit, wie sich die zuletzt noch in der Gruppenliga spielende Mannschaft auflösen musste. (Archivbild) © Steffen Bär

Wetzlar-Naunheim. Bereits 1972 hatte sich in den Reihen des TuS Naunheim eine Mannschaft gegründet, die sogar über den Kreispokalsieg jubelte, dann aber schnell wieder von der Bildfläche verschwunden war. Im Jahr 2008 feierte der Frauenfußball im Wetzlarer Stadtteil dann sein Comeback und war im Fußballkreis Wetzlar – hinter dem FSV Hessen Wetzlar – lange die zweitstärkste Kraft. Bis im Vorjahr der Abstieg in die Gruppenliga erfolgte und nun sogar komplett Schluss ist mit weiblichem kickenden Personals unter dem Dach des Turn- und Sportvereins. Die Mannschaft hat sich aufgelöst.