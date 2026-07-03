Das steckt hinter der Odenwald-Offensive des SV Darmstadt 98

Weitere Angebote sollen folgen. Nicht alles wollen Pfitzner und Kowalewski am Sonntag verraten. Aber erstmals wird in Winterkasten im mobilen Fanshop beispielsweise Lilien-Odenwald-Merchandise angeboten.

Die bewährten Testspiele der Profis in der Region sollen ebenso weiter zur Vereinsstrategie gehören, wie die Besuche regionaler Fanclubs sowie die Fußballcamps für die Nachwuchskicker, die im Odenwald nun sogar noch einmal verstärkt angeboten werden sollen.

Auch das eine oder andere großflächige Werbeplakat könnte künftig in den genannten Kommunen auftauchen. Darüber hinaus werde man den Kontakt zu den Gemeinden und Schulen intensivieren, „damit noch mehr Lilien-Liebe im Odenwald sprießen kann“, so Pfitzner.

Doch was macht ausgerechnet den Odenwald, in dem es laut Kowalewski viele Bayern-Fans oder auch „Sympathisanten eines anderen Clubs“ (Eintracht Frankfurt; Anm. d. Red.) gibt, zum „Lilien-Gebiet“? „Seit Jahrzehnten hat der Odenwald einfach auch ein großes Interesse an den Lilien. Das war schon so, als ich selbst noch Spieler war“, sagt der Ex-Profi (166 Pflichtspiele für den SV 98).

Nach den bereits genannten Bayern und Frankfurtern sei Darmstadt 98 auf der Sympathie-Skala „ganz weit vorne mit dabei“. Nur wollten diese eben auch mal abgeholt und angesprochen werden, um anschließend den Weg ans Böllenfalltor zu finden.