Das steckt hinter der Odenwald-Offensive des SV Darmstadt 98

Winterkasten/Darmstadt. Voller Vorfreude schauen Mats und Lennart am Sonntagnachmittag auf den großen Mannschaftsbus des SV Darmstadt 98. „Marcel Schuhen“, lautet ihre gemeinsame Antwort, als die beiden Odenwälder Jungs kurz vor dem Trainingsauftakt der Lilien in Winterkasten nach ihrem Lieblingsspieler gefragt werden. Nur logisch, dass sie am liebsten auch vom Keeper und Kapitän ein Autogramm ergattern wollen. Am besten noch ein Selfie fürs Familienalbum on top. „Wir freuen uns total darüber, dass wir ihnen heute beim Training zugucken dürfen“, sagen die beiden.
Diese Fannähe will der SV 98 mit seiner Odenwald-Offensive demonstrieren und weiter ausbauen. Die Trainingseinheit vor knapp 400 Zuschauern im beschaulichen Lindenfelser Stadtteil ist also gleich ein doppelter Startschuss.
Für die Profis um Trainer Florian Kohfeldt beginnt nun die schweißtreibende Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison, der Verein selbst will in den kommenden Monaten die vielen Fans aus Erbach, Michelstadt, Reichelsheim, Bad König, Fürth oder eben auch Lindenfels noch stärker einbinden und ihnen bewusst vor Ort begegnen. Auch die Bergstraße soll dabei nicht zu kurz kommen, wie das Testspiel bei Verbandsliga-Aufsteiger VfR Fehlheim am 11. Juli zeigt.
Ziel sei es, bestehende Verbindungen aufzufrischen, neue Sympathisanten für den Club zu gewinnen und das regionale Interesse am SV 98 grundsätzlich weiter zu steigern, ließen die Verantwortlichen im Vorfeld verlauten. Klar erkennbares Signal in Winterkasten: Auf etlichen Bannern prangt der Slogan „Lilien-Gebiet Odenwald“.
Wie genau das vonstattengehen soll, erläutern Präsident Markus Pfitzner und Geschäftsführer Martin Kowaleswki kurz vor dem Training. „Wir sind sehr happy, hier zu sein. Man spürt sofort, wie viel Herzblut hier beim SV Winterkasten mit im Spiel ist.
Für uns ist es jetzt einfach eine schöne Möglichkeit, durch den Trainingsauftakt auch mal Dankeschön an die Region zu sagen“, sagt Pfitzner. „Der Odenwald ist schon immer ein Teil unserer südhessischen Verwurzelung und Identität gewesen“, weshalb es wichtig sei, vor Ort Präsenz zu zeigen.
Es handle sich keinesfalls um ein neues Marketingkonzept, sagt Pfitzner. Sondern um den Versuch, das vorhandene Potenzial noch besser zu erschließen.
Nicht umsonst sei das neue Präsidium mit ihm an der Spitze im Oktober des vergangenen Jahres auch mit genau dieser Vorgabe angetreten. Vor dem Trainingsauftakt seien bereits regelmäßige Präsidiums-Stammtische ins Leben gerufen worden, um den persönlichen Austausch mit den Fans zu intensivieren, so Pfitzner weiter.
Weitere Angebote sollen folgen. Nicht alles wollen Pfitzner und Kowalewski am Sonntag verraten. Aber erstmals wird in Winterkasten im mobilen Fanshop beispielsweise Lilien-Odenwald-Merchandise angeboten.
Die bewährten Testspiele der Profis in der Region sollen ebenso weiter zur Vereinsstrategie gehören, wie die Besuche regionaler Fanclubs sowie die Fußballcamps für die Nachwuchskicker, die im Odenwald nun sogar noch einmal verstärkt angeboten werden sollen.
Auch das eine oder andere großflächige Werbeplakat könnte künftig in den genannten Kommunen auftauchen. Darüber hinaus werde man den Kontakt zu den Gemeinden und Schulen intensivieren, „damit noch mehr Lilien-Liebe im Odenwald sprießen kann“, so Pfitzner.
Doch was macht ausgerechnet den Odenwald, in dem es laut Kowalewski viele Bayern-Fans oder auch „Sympathisanten eines anderen Clubs“ (Eintracht Frankfurt; Anm. d. Red.) gibt, zum „Lilien-Gebiet“? „Seit Jahrzehnten hat der Odenwald einfach auch ein großes Interesse an den Lilien. Das war schon so, als ich selbst noch Spieler war“, sagt der Ex-Profi (166 Pflichtspiele für den SV 98).
Nach den bereits genannten Bayern und Frankfurtern sei Darmstadt 98 auf der Sympathie-Skala „ganz weit vorne mit dabei“. Nur wollten diese eben auch mal abgeholt und angesprochen werden, um anschließend den Weg ans Böllenfalltor zu finden.