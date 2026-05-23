Das Stadtpokal-Finale von Magdeburg im kostenlosen Livestream

– Foto: Christian Fromme

Die Frage nach dem Favoriten dürfte am Sonnabend schwierig zu beantworten sein: Während die Arminen-Reserve in der Stadtoberliga-Meisterrunden noch um den Titel spielt, zittert der amtierende Stadtmeister aus Sudenburg in der Landesklasse 2 um den Klassenerhalt. Beide Mannschaften trennt sportlich nicht viel - das dürfte sich am Sonnabend auch auf dem Rasen des VfB Ottersleben zeigen.

In der vergangenen Saison trafen beide Teams noch in der Stadtoberliga aufeinander. Dabei hatten einmal die Buckauer und einmal die Roten Sterne die Nase vorne. Das Hinspiel gewannen die Sudenburger mit 3:0, im Rückspiel ärgerte die Arminia den angehenden Meister mit einem 4:3-Erfolg. Dieses Mal geht es nicht um Punkte, sondern um den Pokal. Diesen haben die Sterne zuletzt im Sommer 2024 in die Höhe gestemmt. Für die Arminen-Reserve ist es dagegen eine Premiere - die erfolgreich verlaufen soll.