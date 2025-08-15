Das Stadt-Derby zum Start

Ziegelhausen/Peterstal (weiß) hat eine vergleichsweise zähe Vorbereitungsphase hinter sich. – Foto: Waldemar Binder

Manuel Moser und Marc Haffa haben es vorausgesehen. "Wir haben darüber gewitzelt wie schön es doch wäre gleich mit dem Derby zu beginnen", sagt Manuel Moser. Der Trainer der SG Heidelberg-Kirchheim und sein Kapitän sollten tatsächlich Recht behalten, am Sonntag um 15 Uhr gastieren sie bei der DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal.

Dort ist man 14 Jahre nach dem ersten und bislang einzigen Verbandsliga-Jahr voller Vorfreude. "Für uns Verantwortliche, die Spieler und Zuschauer ist das etwas ganz Besonderes", sagt Christoph Dostal. "Ziegeles" Spielausschuss ist darüber hinaus positiv gestimmt, "da wir die Mannschaft zusammengehalten haben und die Jungs, die den Aufstieg klargemacht machen, nun ihre Chance in der Verbandsliga bekommen." Die Aufsteiger sind gleichzeitig die Unbezwingbaren. Ohne eine einzige Niederlage ist die Elf von Spielertrainer Norbert Kirschner durch die Landesliga marschiert und hat dabei 74 von 84 möglichen Punkten geholt. Das sind schlagende Argumente für einen starken Auftritt 2025/26 in der höchsten Spielklasse des badischen Fußballverbands.

Allerdings verlief die Vorbereitung nicht ganz nach dem Geschmack Dostals. "Vergangenen Sommer hatten wir nahezu keine Ausfälle in der Vorbereitungszeit und das hat sich auf die Saison ausgewirkt", berichtet der Spielausschuss und erläutert, "jetzt hatten wir mehr Verletzte und auch mehr Urlauber." Die Ergebnisse waren obendrein keine, die die Konkurrenz erzittern lässt. Beim Sinsheimer Kreisligisten SV Reihen gelang in der ersten Pokalrunde ein knappes 1:0, in Runde zwei war mit 3:4 beim Landesligisten VfB Gartenstadt bereits Schluss. "Ich gebe jedoch nichts auf Ergebnisse, da ich im Fußball schon alles erlebt habe", zählt es laut Dostal erst am Sonntag, wenn der Ball im Ligabetrieb rollt. Das Thema mit vielen Urlaubern hatte dieses Jahr auch die SGK. "Insgesamt bin ich mit der Vorbereitung zufrieden, die im Vergleich zu den Vorjahren doch größere Zahl an Urlaubern war dabei das einzige Manko", sagt Moser. Im Verlauf dieser Woche ist der ein oder andere Routinier zurückgekommen und es ist davon auszugehen, dass die Führungsspieler trotz Trainingsrückstands am Sonntag auflaufen werden. Der Coach berichtet vielsagend: "Gerade auf dem Köpfel habe ich nicht vor auf Schlüsselspieler zu verzichten."