Das Sprungbrett liefert Kreisklasse B Sinsheim +++ In Helmstadt empfehlen sich Kicker der Zweiten erfolgreich für die Erste – "So soll es sein", sagt Trainer Mathis Richter von red. · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Helmstadts Zweite (blau-weiß) hat in der Rückrunde mit dem Sieg gegen Siegelsbach bereits für eine große Überraschung gesorgt. – Foto: Roman Gebhardt

Vor zwei Wochen gaben die Epfenbacher das Ziel aus die beste Zweite in der Kreisklasse B werden zu wollen. Der große Konkurrent bei diesem Unterfangen kommt aus dem Nachbarort und ist derzeit der unmittelbare Tabellennachbar. "Aber wir haben natürlich schon drei Spiele mehr absolviert als die Epfenbacher", gibt Mathis Richter zu bedenken. Für den Trainer des TSV Helmstadt II ist damit klar, dass der VfB in diesem Rennen leicht die Nase vorne hat.

Insgesamt betrachtet wird zum Rundenende aber auch die Kreisliga-Reserve zufrieden sein dürfen, die knapp hinter der anderen landet. Denn jetzt ist bereits klar, dass beide eine sehr gute Runde spielen, manch erste Mannschaft hinter sich lassen und längst nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben wird, der einer Zweiten in der B-Klasse naturgemäß immer droht. Richter kann daher kaum etwas Negatives am bisherigen Rundenverlauf finden. "Die Hinrunde verlief sehr gut, obwohl wir zu dieser Zeit mit relativ wenig Personal zu den Partien gereist sind und was uns ganz besonders gefreut hat, war die Tatsache, dass wir gegen viele erste Mannschaften gepunktet haben."

Der Lohn der Mühen ist ein solider Mittelfeldrang jenseits von Gut und Böse. Ziele gibt es dennoch für die elf ausstehenden Begegnungen und auch mehr als "nur" die beste Zweite zu werden. "Wir würden gerne die Großen ein bisschen ärgeren und gegen sie Punkte holen und außerdem ist die Konkurrenz zu unseren Nachbarn aus Bargen ebenfalls ein Thema", so Richter, der jedoch das große Ziel voranstellt, "und das ist als zweite Mannschaft das Sprungbrett für die Jungs zu sein, die es in die Erste schaffen können." Zwei aktuelle Beispiele zeigen, dass dies mit dem nötigen Fleiß schneller funktionieren kann als gedacht. Der 24-jährige Adrian Hotel und der 20-jährige Maurice Guesdon haben es dank starker Leistungen nicht nur in den Kader der Ersten, "sondern zu Stammspielern geschafft", sagt Richter. Das macht den Coach der Zweiten froh, "und zeigt, wie wichtig es ist mit einer ambitionierten Zweiten in der B-Klasse spielen zu können."