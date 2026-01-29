Das spricht für die Sportfreunde Broekhuysen im Meisterschaftsrennen

Vier Testspiele, vier Siege, 24 Tore – die Sportfreunde Broekhuysen, Tabellenzweiter in der Bezirksliga, Gruppe 4, haben in der Winterpause weiteres Selbstvertrauen für das Titelrennen gesammelt. Und ganz nebenbei hat der Verein mit Blick auf die kommende Saison, wenn es nach Wunsch der Verantwortlichen zum dritten Mal in der Geschichte des Klubs in der Landesliga um Punkte gehen soll, schon wichtige Personalien in trockene Tücher gebracht.
Die Sportfreunde haben die Trainerfragen in den vergangenen Tagen geklärt. Sebastian Clarke bleibt Coach der ersten Mannschaft und wird von Co-Trainer Philipp Venten unterstützt. Auch bei der Reserve, Spitzenreiter in der Gruppe zwei der Kreisliga B, gibt’s keine Veränderungen. Coach Marcel Scholz und Co-Trainer Philipp Hinkelmann machen ebenfalls weiter. „Alleine die sportliche Situation hat diese Entscheidung auf beiden Seiten recht einfach gemacht“, sagt Teammanager Heinz Trienekens.
Clarke wird somit im Sommer in seine elfte Saison als Coach des Dorfvereins gehen. „Ich fühle mich in Broekhuysen total wohl. Der Verein ist unfassbar familiär, aber auch leistungsorientiert. Diese zwei Punkte sind für mich als Trainer entscheidend“, sagt Clarke, den ohnehin eine große Vereinstreue auszeichnet.
Der 40-Jährige war in seiner mehr als drei Jahrzehnte dauernden Laufbahn nur für vier Vereine aktiv. Bis zur C-Jugend war er beim SV Herongen am Ball. Der KFC Uerdingen und der SV Straelen waren seine weiteren Klubs, ehe er 2016 Spielertrainer bei den Sportfreunden wurde, die er direkt zurück in die Bezirksliga führte. Clarke hätte damals nicht gedacht, dass er zehn Jahre später immer noch Coach des Teams sein würde. Jetzt peilt er Aufstieg Nummer drei während seiner Amtszeit an, nachdem er mit den Sportfreunden 2022 schon einmal den Sprung in die Landesliga geschafft hatte.
Der Dorfverein geht mit dem Thema wie der Coach ganz pragmatisch um. „Wenn der Aufstieg klappt, dann nehmen wir das gerne mit. Aber wir stehen nicht unter dem Druck, es unbedingt schaffen zu müssen. Eine gewisse Entspanntheit kann ja auch ein Vorteil sein“, sagt Sebastian Clarke, der mit seinem Team am Freitag, 20 Uhr, beim TuS Stenern in die Rückrunde startet.
Nicht nur diese Gelassenheit spricht dafür, dass die Sportfreunde den aktuell drei Punkte besseren Spitzenreiter VfL Rhede noch abfangen werden. Ein weiterer Trumpf ist, dass der Tabellenzweite über einen großen und ausgeglichen besetzten Kader verfügt. Er wird nicht direkt aus der Bahn geworfen, wenn wichtige Spieler ausfallen.
Das Team mit vielen jungen Wilden ist zudem längst nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt. „Wir haben noch Luft nach oben“, sagt Clarke, der deshalb auf eine noch stärkere Rückrunde seines Personals setzt.
Verbesserungsbedarf sieht der Coach vor allem in einem Punkt. Das Team müsse lernen, dass es mit fußballerischer Feinarbeit allein nicht geht. „Die Jungs tun sich noch schwer, wenn in einer Partie gewisse Sachen nicht so funktionieren, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Da muss die Mannschaft schneller umschalten und halt versuchen, ein Spiel mit den Basics dreckig zu gewinnen“, sagt Sebastian Clarke.
Weiteres Plus: Finn Bünnings und Marek Schaffers, die sich den Job im Tor teilen, sind wieder fit. Bünnings hat nach einem vierfachen Nasenbeinbruch am Sonntag beim 8:1 im Test beim A-Ligisten FC Aldekerk mit einer Spezialmaske sein Comeback gefeiert. Schaffers hatte vor der Winterpause wegen einer Knieverletzung gefehlt. Sie wurden von Dominik Klein und Tobias Horster aus der zweiten Mannschaft gut vertreten.
Und im Endeffekt muss ja nicht einmal der Titel her, um nach drei Jahren die Rückkehr in die Landesliga zu schaffen. Schließlich reicht Platz zwei zur Teilnahme an einer Relegation. Und die Vizemeisterschaft soll es jetzt wenigstens werden. „Wenn man im Winter Zweiter ist, will man als Minimum Platz zwei erreichen. Für die jungen Kerle wäre es bestimmt auch eine schöne Erfahrung, diese Relegationspartien mitzumachen, bei denen der Verein bestimmt für eine tolle Atmosphäre sorgen würde“, sagt Sebastian Clarke.
