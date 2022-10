Das Spitzenspiel in der Kreisliga A2

Zuvor als Top-Spiel zweier Spitzenteams angekündigt entfachte sich die Partie zwischen dem FC Welzheim 06 I und dem VfR Murrhardt I als wahre Schlammschlacht, in der der Unparteiische eine zentrale Rolle einnehmen sollte. Doch alles der Reihe nach:

Mit dem Anpfiff der Begegnung übernahm der Gastgeber die Spielkontrolle, erstickte Gegenangriffe im Keim und konnte bereits früh für Gefahr im gegnerischen Strafraum sorgen. Trotz hochkarätiger Gelegenheiten gelang es den Welzheimern erst in Minute 26 auf 1:0 zu stellen, als Wenzel den Ball nach Hereingabe von Folter ins Netz bugsierte. An der Überlegenheit änderte sich auch bis zur Halbzeit nichts, einzig und allein mit der Chancenverwertung konnte man hadern. Einen besseren Start in Hälfte 2 erwischten aber die Gäste. In Spielminute 51 nahm der bis dahin solide Schiedsrichter mit einer zweifelhaften Handelfmeter-Entscheidung erstmals maßgeblichen Einfluss auf das Spielgeschehen, Murrhardt glich aus. Nur Augenblicke später stand der Unparteiische erneut im Mittelpunkt, als er Nübel für eine Aktion doppelt Gelb zeigte und damit den Arbeitstag des Spielers frühzeitig beendete. Aufopferungsvoll stemmten sich zehn Welzheimer daraufhin vergebens gegen die Niederlage, denn der Gast stellte kurz vor Abpfiff per direkten Freistoß den 1:2 Endstand her (86.).

Trainer Luka Benic vertritt eine klare Meinung zur Partie: „ Das Ergebnis spiegelt leider nicht, den Spielverlauf wider. Wir waren in der ersten Halbzeit überlegen und hätten bei besserer Chancenverwertung auch 3:0 führen können. Dann kam es in der zweiten Halbzeit zu zwei wirklich sehr fragwürdigen Schiedsrichternentscheidungen. Der verwandelte Elfmeter, war Murrhardts erste gefährliche Aktion im Spiel.