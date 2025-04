Das Spitzenspiel gewinnt Lohne gegen Eintracht Nordhorn

Eintracht Nordhorn, die das Ziel verfolgen noch in diesem Jahr den Aufstieg in die Landesliga Weser Ems zu schaffen, startete spielfreudig und offensiv brandgefährlich ins Spiel zweier ambitionierter Bezirksligisten. Unsere Mannschaft hatte den Fokus auf defensiver Stabilität und auf Umschaltmomente über die schnellen Außenspieler Niehof und Tengen. Letzterer war es, der nach einer halben Stunde unsere Mannschaft in Führung brachte und somit für die 1:0 Halbzeitführung sorgte.

Hitzige Zweikämpfe, gute Ballstafetten und zwei Mannschaften, die das Spitzenspiel mit einem Sieg gewinnen wollten sorgten in Lohne für einen tollen Fussballnachmittag bei äußeren Traumbedingungen. Eintracht drückte aufs Tempo und verwandelte einen berechtigten Strafstoß nach einem Foulspiel von Jan Bernd Klaas durch Torjäger Selishta zum zwischenzeitlichen 1:1 Ausgleich (72‘).

Unsere Mannschaft brachte Patrick Humbert in die Partie, der das Offensivspiel in der Schlussphase belebte! Sein Tor stellte die Führung fünf Minuten nach dem Ausgleich wieder her (77’). Die Gäste aus Nordhorn warfen nun alles nach vorne, doch Lohnes stabilisierte Defensive und ein gut aufgelegter Keeper Geesen verteidigten aufopferungsvoll. Zwei aussichtsreiche Kontersituationen unseres Teams blieben zum Ende des Spiels ungenutzt, doch mit dem Schlusspfiff des guten Schiedsrichters Max Wilken blieben 3 wichtige Punkte in Lohne.

Durch die Heimniederlage der SG Freren gegen den VFL Emslage spitzt sich die Tabellenkonstellation weiter zu. Die Emsländer führen die Tabelle mit 57 Punkten an. Lohne verkürzt den Abstand durch den heutigen Sieg auf zwei Punkte und steht nun bei 55 Zählern. Eintracht Nordhorn folgt auf Platz drei mit 51 Punkten.

Während Eintracht nun gegen Freren spielt, ist unsere Mannschaft nächste Woche Sonntag in Neuenhaus zu Gast.

Unser Verein hofft in der Crunchtime der Bezirksliga auf viele Zuschauer und auf maximalen Support - es ist und bleibt spannend!