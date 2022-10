Das Spitzenspiel geht an den FC Kollbrunn-Rikon

Beide Mannschaften hatten aus drei Spielen das Punktmaximum herausgespielt und daher versprach das Spiel eine spannende Affiche zu werden.

Die jungen Tösstaler starteten auch in dieser Partie sehr hochkonzentriert und so profitierte Cyril Morof in der 6. Minuten von einem Torwartfehler. Die Stadtzürcher hatten sichtlich Mühe mit dem tiefen Platz und der FC Kollbrunn-Rikon lass den Gegner vor allem in der Startphase kaum ins Spiel kommen.

In der 10. Minuten tankte sich Robin Wüst in unnachahmlicher Manier auf der linken Seite durch und brachte den Ball scharf in den Strafraum, wo Ngamkhunthod bereit stand und zur umjubelten 2:0 Führung einschoss.

Der FC Seefeld war geschockt und versuchte mit einer Systemumstellung wieder mehr Spielzugriff zu bekommen. Der FC Kollbrunn-Rikon hatte bis zum Halbzeitspfiff alles im Griff und der FC Seefeld konnte keine nennenswerten Chance in der ersten Halbzeit verzeichnen.