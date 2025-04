Das Spitzenspiel bleibt ohne Sieger

Von Beginn an hatte Buchholz‘ Elf das Plus an Ballbesitz und kam durch Marvin Dumslaff zu den ersten beiden guten Torabschlüssen. Sein dritter Torabschluss sorgte dann für die Gästeführung. Wuchtig oben rechts in die Ecke verwandelte er einen Foulelfmeter (21.). Zuvor hatte Sportfreunde-Akteur Leon Chrisanth Lukas Marso etwas ungestüm knapp innerhalb des Strafraums gefoult. Nach der Führung ließen die Gäste Chancen aus, einen zweiten Treffer nachzulegen. Eingeleitet von Dumslaff konnte Andre Hemforth unbedrängt Flanken. Marso setzte seinen Kopfball aber knapp neben das Gehäuse. Wenig später entschärfte Dürens Keeper Philipp Müller eine flache Hereingabe von Hemforth im letzten Moment.

Verlautenheide schien die Pausenführung schon sicher zu haben, als die Sportfreunde eiskalt zuschlugen. Ein Spielzug durch die Mitte gelang ziemlich flüssig und nach Vorlage von Xlelal Kurtaliqi ließ sich Marc Wollersheim alleine vor dem Tor nicht zweimal bitten (45.). In der dreiminütigen Nachspielzeit geriet der Tabellenführer dann ins Schwitzen und musste noch zwei Eckbälle überstehen. Mit dem 1:1 ging es in die Kabinen.