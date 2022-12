Eine intensive Partie bekamen die Zuschauer in Simonswald zu sehen: Hier versucht sich Philipp Hug von der Heimelf gegen Filan Kleinn und Kapitän Patrick Weissenberger vom FC Freiburg-St. Georgen durchzusetzen. – Foto: Richard Weis

Das Spitzenfeld der Bezirksliga rückt eng zusammen Nur zwei Punkte Differenz zwischen Platz zwei und acht +++ Acht-Tore-Spektakel in Simonswald

Aufsteiger SC Reute behauptete mit einem 2:0-Heimsieg über Schlusslicht Buggingen/Seefelden die Tabellenführung. Der SV Mundingen stieß mit einem 7:0-Kantersieg bei den SF Eintracht Freiburg auf den zweiten Platz vor. Die meisten Tore fielen in Simonswald beim 3:5 gegen Freiburg-St. Georgen. Das Klassement ist eng zusammengerückt: Vier Teams belegen punktgleich die Plätze zwei bis fünf, dahinter lauern drei Mannschaften mit nur einem oder zwei Punkten Abstand.

Tore: 0:1 David Böcherer (43. Foulelfmeter), 1:1 Sebastian Göhringer (60. Foulelfmeter) Schiedsrichter: Jan Sterker (Freiburg) – Zuschauer: 120 Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte gegen Hannes Kölblin (60./SG Freiamt-Ottoschwanden) Die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal war zunächst die spielbestimmende Mannschaft und erarbeitete sich hochkarätige Chancen, darunter einen Lattentreffer von Lukas Gergen (2.). Die SG Freiamt-Ottoschwanden fand allmählich in die Partie und erspielte sich ihrerseits gute Möglichkeiten. Nachdem Roman Reinbold im Gundelfinger Strafraum zu Fall gebracht wurde, nutzte Kapitän David Böcherer den fälligen Elfmeter zur Gästeführung. Fast hätte Freiamt-Ottoschwanden auf 2:0 erhöht: Nach einem Eckstoß war Ceesay Kemo per Kopf zur Stelle, und Noah Scheer drückte den Ball über die Linie. Schiedsrichter Sterker verweigerte dem Treffer die Anerkennung, Scheer hatte sich wohl im Abseits befunden. In der 60. Minute überschlugen sich die Ereignisse: Luis Gomes Ribeiro legte den Ball auf Niklas Heizmann, der im Gästestrafraum von Hannes Kölblin gefoult wurde. Kölblin sah die Gelb-Rote Karte, und den folgenden Foulelfmeter verwandelte GuWi-Spielführer Sebastian Göhringer zum 1:1. Wenig später verpasste Heizmann das mögliche 2:1 (70.).

Tore: 0:1 Dominik Sandor (5.), 1:1 Maximilian Thoma (22.), 2:1 Martin Butov (68.), 3:1 Marc Gutmann (87.) Schiedsrichter: Valentin Brugger (Obersimonswald) – Zuschauer: 120 Der FC Bad Krozingen wurde gleich zu Beginn der Partie kalt erwischt: Dominik Sandor behielt im Eins-gegen-eins mit FCK-Torwart Weizel kühlen Kopf und erzielte die Führung für Solvay Freiburg. Danach besannen sich die Kurstädter auf ihre Qualitäten und übernahmen die Spielkontrolle. Maximilian Thoma traf zum 1:1 und hatte dazu Pech mit einem Pfostenschuss. Martin Butov setzte ebenfalls einen Schuss aus 16 Metern ans Lattenkreuz. Aber auch die Gäste haderten zweimal mit dem Aluminium. In der 68. Minute setzte sich Martin Butov zum 2:1 durch. Kurz vor Schluss machte Marc Gutmann mit dem 3:1 alles klar.

Tore: 1:0 Mahsum Sönmez (72.), 1:0 Thomas Bober (89.) Schiedsrichter: Philipp Porep (Merzhausen) – Zuschauer: 80 Die Zuschauer bekamen in der ersten Halbzeit keine allzu hochkarätige Partie zu sehen. Das Geschehen spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab. Die SpVgg. 09 Buggingen/Seefelden erarbeitete sich zwei gute Möglichkeiten, aber Claudius Gass im Tor des SC Reute behielt die Übersicht und bewahrte sein Team vor einem Rückstand. In der 72. Minute brachte Mahsum Sönmez die Heimelf mit einem sehenswerten Sonntagsschuss in den Winkel in Führung. Einen Konter kurz vor Schluss schloss Goalgetter Thomas Bober mit dem 2:0-Endstand ab.

Tore: 0:1 Julian Held (3.), 1:1 Fabian Geng (13.), 1:2 Balduin Labusch (38.), 2:2 Tom Weis (76.), 3:2 Thomas Herbstritt (90.+2 Foulelfmeter), 3:3 Balduin Labusch (90.+3), 3:4 Jan Nowack (90.+6.), 3:5 Luis Kirchenbaur (90.+11) Schiedsrichter: Fabian Lewandowski (Freiburg) – Zuschauer: 120 Die intensive Partie nahm früh Fahrt auf: Bereits in der dritten Minute ging der FC Freiburg-St. Georgen in Führung. Zehn Minuten später konnte die SG Simonswald/Obersimonswald egalisieren. Die Begegnung blieb von Zweikämpfen geprägt, der Fananhang beider Mannschaften durfte sich über erspielte Tormöglichkeiten freuen. In der 38. Minute gingen die Gäste erneut in Führung. In der zweiten Halbzeit erzielte Tom Weis durch einen direkt verwandelten Freistoß das 2:2 für die SG. Wenig später gab es eine sehr lange Unterbrechung, als FC-Torwart Felix Pustelnik nach einem Duell behandelt werden musste. In der entsprechend langen Nachspielzeit erzielte erstmals in der Partie die Heimelf einen Führungstreffer: Thomas Herbstritt nutzte einen an Philipp Hug verschuldeten Strafstoß zum 3:2. Allerdings kassierte die SG postwendend das 3:3, und der FC Freiburg-St. Georgen legte im Rest der Zusatzzeit zwei Treffer zum 3:5-Endstand nach.

Tore: 0:1 Timon Graf (15.), 0:2 Elia Worm (26.), 0:3 Robert Mädler (51.), 0:4 Timon Graf (52.), 0:5 Elia Worm (53.), 0:6 Elia Worm (67.), 0:7 Philipp Dettmar (78.) Schiedsrichter: Dominik Schätzle (Herbolzheim) – Zuschauer: 120 Eine deftige Heimniederlage kassierten die SF Eintracht Freiburg zum Jahresabschluss gegen den Aufstiegskandidaten SV Mundingen. Zunächst konnte die Heimelf noch gut mithalten, aber der Favorit fand zusehends besser in die Partie und gewann mit jedem Treffer mehr Selbstvertrauen. Kurz nach Wiederanpfiff entschieden die Gäste die Begegnung mit drei Treffern innerhalb von drei Minuten. Die Freiburger erspielten sich zwar noch einige Möglichkeiten, aber Mundingen hatte insgesamt betrachtet die Spielkontrolle inne und feierte letztlich einen verdienten 7:0-Kantersieg.

Tore: 1:0 Dennis Lippitz (10.), 2:0 Simon Omsels (77. Foulelfmeter), 3:0 Simon Omsels (90.+1), 4:0 Louis Rudmann (90.+3) Schiedsrichter: Lukas Lipp (Freiburg) – Zuschauer: 50 Für Begegnungen wie diese scheint der Begriff „Schlammschlacht“ eigens erfunden worden zu sein. Bei der SG Ihringen/Wasenweiler dürfte jedenfalls Erleichterung herrschen, dass sich nun nicht nur die Spieler, sondern auch der Rasen erholen darf. Der FC Heitersheim versuchte trotz der beschwerlichen Bodenverhältnisse ein Kombinationsspiel aufzuziehen, rannte aber von der zehnten Minute an einem Rückstand hinterher. Dennis Lippitz hatte gleich die erste Chance der Gastgeber zum 1:0 verwandelt. In der Folge setzten die Kaiserstühler auf sichere Defensivarbeit und schnelle Konter. Nachdem Simon Omsels von Gästetorwart Rubens Fünfgeld im Strafraum zu Fall gebracht worden war, nutzte der Gefoulte selbst den fälligen Elfmeter zum 2:0. In der Nachspielzeit baute die SG den Vorsprung durch zwei erfolgreiche Konter auf 4:0 aus.

Tore: 0:1 Jonas Bühler (14.), 1:1 Michael Müller (15.), 2:1 Marvin Faller (26.), 3:1 Robin Steiert (46.), 4:1 Michael Müller (54.), 5:1 Kevin Maier (87.) Schiedsrichter: Philipp Eschle (Gütenbach) – Zuschauer: 90 Zum Jahresabschluss fuhren die SF Oberried den bisher höchsten Saisonerfolg ein. Zunächst gingen die Gäste von der SG Nordweil/Wagenstadt in Führung, als Spielertrainer Jonas Bühler eine Vorlage von Kapitän Nico Scheerer überlegt nutzte. Aber nur eine Minute darauf glückte den Dreisamtälern der Ausgleich. In der 26. Minute erreichte Kerem Okay – allerdings aus etwas abseitsverdächtiger Position – einen weiten Ball nach vorne und legte die Kugel zurück auf Marvin Faller, der zum 2:1 ins lange Eck abschloss. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Oberried mit einem Kullerball auf 3:1. Eine Eckballvorlage verwertete Michael Müller per Kopf zum 4:1. Den Schlusspunkt setzte Kevin Maier mit dem 5:1 in der 87. Minute.