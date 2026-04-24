Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielvorbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Das Spitzenduo wartet: Unlösbare Aufgaben für die Kellerkinder?
Kreisliga A Sieg: Der 1. FC Niederkassel II und der SV Allner-Bödingen brauchen im Abstiegskampf dringend Punkte. Das Problem sind allerdings die kommenden Gegner der Kellerkinder.
von Niklas Bien · Heute, 08:10 Uhr · 0 Leser
Der SV Allner-Bödingen steckt im Abstiegskampf – Foto: stefan.hahne@web.de
Manchmal will der Spielplan einfach, dass spezielle Konstellationen entstehen. Am kommenden Wochenende trifft das Spitzenduo aus dem SV Bergheim und den Sportfreunden Troisdorf auf die Teams vom ganz anderen Ende der Tabelle. Auf dem Papier sind es unlösbare Aufgaben für das Schlusslicht 1. FC Niederkassel II und den Vorletzten SV Allner-Bödingen. Die beiden Teams vorne sind dem Rest der Liga nämlich schon längst enteilt und spielen die Meisterschaft unter sich aus.
Der SV Bergheim führt die Tabelle aktuell mit einem Punkt Vorsprung vor den Sportfreunden Troisdorf an. Ein Ausrutscher gegen den Allner-Bödingen ist also überhaupt nicht eingeplant. Der SVB hat seit November kein Spiel mehr verloren. Aber: Das Hinspiel hat gezeigt, wie gefährlich das abstiegsgefährdete Allner-Bödingen werden kann. Damals rettete Bergheim mit einer spektakulären Aufholjagd so gerade ein 4:4 über die Ziellinie.
Auf einen Selbstbewusstseinsfaktor aus dem Hinspiel kann der 1. FC Niederkassel II vor dem Duell mit den Sportfreunden Troisdorf nicht zurückgreifen. Im Gegenteil: Die Partie in der Hinserie entschied der Aufstiegsaspirant mit 8:2 für sich. Die Reserve des 1. FC braucht allerdings dringend etwas Zählbares. Mit nur 16 Zählern droht Niederkassel den Anschluss zu verlieren, das rettende Ufer ist mittlerweile schon sieben Punkte entfernt.