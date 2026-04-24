 2026-04-23T13:43:33.969Z

Spielvorbericht

Das Spitzenduo wartet: Unlösbare Aufgaben für die Kellerkinder?

Kreisliga A Sieg: Der 1. FC Niederkassel II und der SV Allner-Bödingen brauchen im Abstiegskampf dringend Punkte. Das Problem sind allerdings die kommenden Gegner der Kellerkinder.

von Niklas Bien · Heute, 08:10 Uhr · 0 Leser
Der SV Allner-Bödingen steckt im Abstiegskampf
Der SV Allner-Bödingen steckt im Abstiegskampf – Foto: stefan.hahne@web.de

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Kreisliga A Sieg
Neunk.-Seel. II
1. FC Spich II
SV Bergheim
TuS Mondorf II

Manchmal will der Spielplan einfach, dass spezielle Konstellationen entstehen. Am kommenden Wochenende trifft das Spitzenduo aus dem SV Bergheim und den Sportfreunden Troisdorf auf die Teams vom ganz anderen Ende der Tabelle. Auf dem Papier sind es unlösbare Aufgaben für das Schlusslicht 1. FC Niederkassel II und den Vorletzten SV Allner-Bödingen. Die beiden Teams vorne sind dem Rest der Liga nämlich schon längst enteilt und spielen die Meisterschaft unter sich aus.

Allner-Bödingen so gefährlich wie im Hinspiel?

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SV Bergheim 1937
SV Bergheim 1937SV Bergheim
SV Allner-Bödingen
SV Allner-BödingenA.-Bödingen
15:00

Der SV Bergheim führt die Tabelle aktuell mit einem Punkt Vorsprung vor den Sportfreunden Troisdorf an. Ein Ausrutscher gegen den Allner-Bödingen ist also überhaupt nicht eingeplant. Der SVB hat seit November kein Spiel mehr verloren. Aber: Das Hinspiel hat gezeigt, wie gefährlich das abstiegsgefährdete Allner-Bödingen werden kann. Damals rettete Bergheim mit einer spektakulären Aufholjagd so gerade ein 4:4 über die Ziellinie.

Niederkassel braucht dringend Punkte

So., 26.04.2026, 12:30 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel II
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
12:30

Auf einen Selbstbewusstseinsfaktor aus dem Hinspiel kann der 1. FC Niederkassel II vor dem Duell mit den Sportfreunden Troisdorf nicht zurückgreifen. Im Gegenteil: Die Partie in der Hinserie entschied der Aufstiegsaspirant mit 8:2 für sich. Die Reserve des 1. FC braucht allerdings dringend etwas Zählbares. Mit nur 16 Zählern droht Niederkassel den Anschluss zu verlieren, das rettende Ufer ist mittlerweile schon sieben Punkte entfernt.

Die weiteren Spiele des 24. Spieltags

So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
TuS Winterscheid
TuS WinterscheidWinterscheid
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf II
15:15

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So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
SV Fortuna Müllekoven
SV Fortuna MüllekovenMüllekoven
SV Rot Weiß Hütte
SV Rot Weiß HütteRW Hütte
15:15

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So., 26.04.2026, 13:15 Uhr
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel. II
SV Umutspor Troisdorf
SV Umutspor TroisdorfSV Umutspor
13:15

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So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
Türkischer FC Inter Troisdorf
Türkischer FC Inter TroisdorfInter T´dorf
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich II
15:15

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So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
TSV 06 Wolsdorf
TSV 06 WolsdorfTSV Wolsdorf
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis II
15:15

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So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
FC Kosova Sankt Augustin
FC Kosova Sankt AugustinFC Kosova
TuS Birk
TuS BirkTuS Birk
15:15

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