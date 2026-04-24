Das Spitzenduo wartet: Unlösbare Aufgaben für die Kellerkinder?

Der SV Allner-Bödingen steckt im Abstiegskampf – Foto: stefan.hahne@web.de

Manchmal will der Spielplan einfach, dass spezielle Konstellationen entstehen. Am kommenden Wochenende trifft das Spitzenduo aus dem SV Bergheim und den Sportfreunden Troisdorf auf die Teams vom ganz anderen Ende der Tabelle. Auf dem Papier sind es unlösbare Aufgaben für das Schlusslicht 1. FC Niederkassel II und den Vorletzten SV Allner-Bödingen. Die beiden Teams vorne sind dem Rest der Liga nämlich schon längst enteilt und spielen die Meisterschaft unter sich aus.