Das Spitzenduo gibt sich keine Blöße Fußball-Kreisliga A: Ungefährdete Siege für Uedemer SV und SV Sevelen.

Uedemer SV – SG Kessel/Ho.-Ha. 2:0 (0:0). Nach ereignisloser erster Halbzeit ging der Tabellenzweite nach 59 Minuten durch einen Distanzschuss von Kai Jaschek in Führung. Maik Hemmers sorgte mit einem verwandelten Elfmeter in Minute 70 für die Entscheidung. „Gegen sehr defensiv eingestellte Gäste haben wir uns schwergetan, aber am Ende verdient gewonnen“, sagte Uedems Trainer Martin Würzler. „Wenn man es knallhart analysiert, geht die Niederlage in Ordnung“, so sein Gegenüber Thomas von Kuczkowski.

SV Nütterden – SV Blau-Weiss Herongen 4:2 (1:1). Jannis Derks brachte die Platzherren nach 13 Minuten in Führung, Pascal Mertens traf in Minute 36 zum Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel setzte sich Nütterden nach Toren von Lukas Müller (65.) und Daniel Fuchs (80., 86.) auf 4:1 ab. Den Schlusspunkt setzte Herongens Alexander Mehnert in der Nachspielzeit. „Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg vollkommen in Ordnung“, sagte Nütterdens Trainer Joachim Böhmer.

Arminia Kapellen – SGE Bedburg-Hau II 1:2 (0:1). In einem rassigen A-Liga-Spiel gelang den Gästen in der Nachspielzeit der Siegtreffer durch Leon van Bentum. Lars Nakotte hatte die SGE in Minute 17 in Führung gebracht, Joe Kovac erzielte nach 64 Minuten den verdienten Ausgleich. Wenig später sah Gästespieler Justin van de Sandt nach einer Tätlichkeit Rot (67.), Kapellens Nico Aldenpaß nach 82 Minuten Gelb-Rot. „In einem kampfbetonten Spiel haben wir unsere Chancen nicht genutzt“, so Kapellens Trainer Marcel Lemmen. „Wir haben bis zum Schluss auf Sieg gespielt und uns am Ende dafür belohnt“, sagte SGE-Spielertrainer Bernard Alijaj.

Union Wetten – Viktoria Winnekendonk 3:3 (1:2). Im Kevelaerer Derby trafen Max Greven (6./47.) und Dirk Peters (70.) für die Gastgeber. Luca Luyven (14.) und Torben Schellenberg (20./53.) sorgten dafür, dass der Aufsteiger aus Winnekendonk als einziges Team ungeschlagen bleibt.

SV Veert – SV Walbeck 2:2 (0:0). Walbecks Arlind Gashi sah nach 34 Minuten die Rote Karte. In Unterzahl gingen die Gäste durch Christian Jürgens (68.) in Führung, die Janis Koschitzki in Minute 77 ausglich. Erneut traf Jürgens kurz vor dem Abpfiff für den SV Walbeck, doch Jeremie Dohrmann sicherte dem Veert in der Nachspielzeit einen Punkt.