Das Spitzenduo der Bezirksliga gibt sich keine Blöße

Sowohl der FC Gutmadingen als auch der FC Furtwangen gewinnen ihre Heimspiele in der Fußball-Bezirksliga. Die DJK Donaueschingen steckt nach der 0:2-Niederlage gegen den FC Brigachtal weiter ganz tief im Tabellenkeller.

Für den FC Löffingen läuft es nicht mehr rund. Natürlich kann man beim Tabellenführer FC Gutmadingen mit 0:2 verlieren, aber die hoch eingeschätzten Rothosen entfernen sich immer weiter von den vorderen Plätzen.

FC Gutmadingen – FC Löffingen 2:0 (1:0). Gutmadingen siegte vor 150 Zuschauern verdient und verteidigte die Tabellenführung. Die Gastgeber bekamen nach einer halben Stunde einen Elfmeter zugesprochen. Torwart Milan Pokos vermochte aber den von Lukas Riedmüller getretenen Strafstoß zu parieren. Wenig später ging der FCG dann aber doch in Front: Nach einem Eckball köpfte Simon Götz erfolgreich ein (37.). In der 59. Minute sah FCL-Akteur Florian Fast nach Foul und Meckern Gelb-Rot. Dennoch kam Löffingen zu Ausgleichsmöglichkeiten. Der Ball wollte aber nicht über die Torlinie. Allerdings hätte Gutmadingen in Überzahl auch durchaus den Sack früher zumachen können. In der 90. Minute dann die Rote Karte für den Löffinger Keeper Pokos wegen einer Notbremse. Justin Reiser münzte den anschließenden Elfmeter in den Endstand um.



