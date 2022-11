Das Spielglück des Spitzenreiters Die Sportfreunde Uevekoven bleiben das Maß der Dinge der A-Liga. Beim Sieg gegen Golkrath entscheidet ein „Sonntagsschuss“ von Pascal Pöttgens die Partie.

Es lief die 67. Spielminute in der Partie zwischen den Sportfreunden Uevekoven und dem SV Golkrath, als die alte Fußballweisheit „Wenn man oben steht, dann geht so ein Ball rein“ , sich wieder einmal bewahrheitete: Soeben hatte Pascal Pöttgens mit einem unhaltbaren Sonntagsschuss aus rund 20 Metern das 3:2 für Uevekoven und damit den Endstand der Begegnung erzielt. Damit blieben die drei Punkte beim Spitzenreiter, wobei sich der wackere Gast aus Golkrath am Ende sogar einen Punkt verdient hätte.

Vom Anpfiff an pressten die Sportfreunde früh und ließen den Gästen kaum Ruhe zum Atmen. Golkraths Trainer Danny Silver meinte zu dieser Phase der Begegnung: „Da haben wir nur reagiert, nicht aber agiert.“ Folgerichtig ging der Favorit in Führung: Nach einer maßgeschneiderten Flanke von Jens Engert traf Marcel Malek per Kopfball zum 1:0 (18.).

Und auch nach dem Treffer spielte nur Uevekoven, sodass das 2:0 von Robin Eckers (27.) – schön freigespielt von Sven Jansen – eigentlich nur eine Frage der Zeit war. Danach allerdings kam es zu einem seltsamen Knick im Spiel der Gastgeber, den auch deren Coach Daniel Marschalk nicht so recht verstand: „Nach unserem 2:0 haben wir das Fußballspielen eingestellt und waren teilweise desolat.“ Das brachte wiederum den Gast zurück in die Partie. Und so überraschte der Anschlusstreffer von Jan Gottschalk zum 1:2 auch nicht wirklich (35.).

Nach dem Seitenwechsel wollten die Gäste nun mehr, wie Danny Silver nach dem Spiel sagte: „Ich habe in der Pause ein wenig umgestellt und noch einmal ganz klar gesagt, dass wir einfach giftiger sein müssen. Die Jungs haben dann tatsächlich Gas gegeben.“