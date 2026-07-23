„Das Spielgerät haben und extrem viel investieren“

Keine weiteren Transfers geplant

Bei der Kaderplanung gibt es aktuell keine weiteren Veränderungen. „Weitere Neuzugänge sind derzeit nicht geplant“, erklärt der Coach.

Abgang von Leon Schnell

Eine personelle Veränderung gibt es dennoch. „Leider wird uns Leon Schnell nun doch noch verlassen“, sagt Ricardo Hagedorn. Der Grund dafür ist beruflicher Natur: „Er hat sich beruflich nach Stralsund verändert und da wäre der Aufwand zu hoch. Deswegen haben wir uns im gegenseitigen Einvernehmen geeinigt, den Vertrag aufzulösen.“

Athletik und Ballbesitz als Stärken

Die Stärken seiner Mannschaft sieht Hagedorn vor allem in der körperlichen Verfassung und im Umgang mit dem Ball. „Stärken sind definitiv im athletischen Bereich, jeder aus unserem Team will zudem den Ball am Fuß haben und das soll und wird auch einer unserer Stärken sein. Das wir das Spielgerät haben und auch bereit sind, extrem viel physiologisch zu investieren“, sagt der Trainer.

Ruhigere Saison als Ziel

Für die kommende Spielzeit setzt der MSV Pampow auf Entwicklung und Stabilität. „Das Ziel ist ein deutlich ruhigere Saison, schnell unsere junge Mannschaft an die Verbandsliga zu gewöhnen und die einzelnen Entwicklungsschritte mit Geduld und den nötigen Stellschrauben zu gehen. Zudem in jedem einzelnen Spiel die Chance zu haben, das Spiel zu gewinnen. Egal wer der Gegner ist“, erklärt der Trainer.

Favoriten auf den Titel

Bei der Frage nach den Meisterschaftsfavoriten nennt der Trainer mehrere Mannschaften. „Malchow wird grundsätzlich wieder oben mitspielen, aber auch einige Rostocker Mannschaften haben gut aufgerüstet. Auch Dynamo konnte ein stabiles Gerüst aus der Oberliga-Saison halten“, betont Hagedorn.

Auftakt gegen Pastow

Zum Saisonstart wartet direkt eine Herausforderung. „Wir starten gleich mit einem Brocken (Pastow) in die Saison, aber es ist ein Heimspiel und der Saisonauftakt. Da kann es nur ein Ziel geben, gut in die Saison starten und was Zählbares mitnehmen“, meint Ricardo Hagedorn.