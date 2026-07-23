 2026-07-23T06:38:08.609Z

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„Das Spielgerät haben und extrem viel investieren“

FuPa-Teamcheck: Trainer Ricardo Hagedorn vom MSV Pampow aus der Verbandsliga blickt auf die Vorbereitung, die Verstärkungen im Kader und den Saisonauftakt gegen Pastow

von leo · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: MSV Pampow

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Der FuPa-Teamcheck mit MSV Pampow aus der Verbandsliga blickt auf die Vorbereitung, die Neuzugänge und die Ziele für die Saison. Trainer Ricardo Hagedorn spricht über die Entwicklung der Mannschaft, neue Spieler und die Erwartungen vor dem Auftakt.

Zufrieden mit dem Stand der Vorbereitung

„Ich bin bisher durchaus zufrieden mit dem aktuellen Stand unserer Vorbereitung. Die Spieler arbeiten sehr intensiv und engagiert“, sagt Ricardo Hagedorn gegenüber FuPa.

Besonders positiv bewertet der Trainer die Entwicklung in einigen Bereichen: „Was sehr gut lief, ist unsere Kommunikation und Laufbereitschaft gegen den Ball. Auch mit dem Ball war im zweiten Spiel ein kleiner Fortschritt zu erkennen.“

Verbesserungsbedarf sieht Hagedorn vor allem bei der Intensität: „Was grundsätzlich besser werden muss, ist die Intensität im Anlaufen und in den direkten Zweikämpfen.“

Viele neue Gesichter im Kader

Der MSV Pampow hat in der Vorbereitung mehrere neue Spieler integriert. Von Dynamo Schwerin kommt Kapitän Mario Schilling. Von der U23 des FC Mecklenburg Schwerin stößt Alessandro Schnell dazu. Aus der U19-Regionalliga des FC Mecklenburg Schwerin wechseln Milad Barati, Hugo Rotzol, Emil Schäfer und Torwart Julius Falow zum Team.

Weitere Neuzugänge kommen von der SG03 Ludwigslust-Grabow: Friedrich Schebela, Marc Thore Schulz, Johannes Gofskie und Tyler Fischer verstärken die Mannschaft. Vom Rostocker FC kommt Oskar Janka. Aus der eigenen A-Jugend rücken Paul Etienne Klose, Paul Vogt und Justin Ganzel nach.

Positive Eindrücke von den Neuzugängen
Mit der Integration der neuen Spieler zeigt sich Hagedorn zufrieden. „Ich bin begeistert von ihrer Wissbegier und wie sich alle versuchen, schnell im Team zu integrieren, wir haben viel Talent, gute Mentalität, aber auch Erfahrung und Qualität dazu bekommen“, sagt der Trainer.

Keine weiteren Transfers geplant
Bei der Kaderplanung gibt es aktuell keine weiteren Veränderungen. „Weitere Neuzugänge sind derzeit nicht geplant“, erklärt der Coach.

Abgang von Leon Schnell
Eine personelle Veränderung gibt es dennoch. „Leider wird uns Leon Schnell nun doch noch verlassen“, sagt Ricardo Hagedorn. Der Grund dafür ist beruflicher Natur: „Er hat sich beruflich nach Stralsund verändert und da wäre der Aufwand zu hoch. Deswegen haben wir uns im gegenseitigen Einvernehmen geeinigt, den Vertrag aufzulösen.“

Athletik und Ballbesitz als Stärken
Die Stärken seiner Mannschaft sieht Hagedorn vor allem in der körperlichen Verfassung und im Umgang mit dem Ball. „Stärken sind definitiv im athletischen Bereich, jeder aus unserem Team will zudem den Ball am Fuß haben und das soll und wird auch einer unserer Stärken sein. Das wir das Spielgerät haben und auch bereit sind, extrem viel physiologisch zu investieren“, sagt der Trainer.

Ruhigere Saison als Ziel
Für die kommende Spielzeit setzt der MSV Pampow auf Entwicklung und Stabilität. „Das Ziel ist ein deutlich ruhigere Saison, schnell unsere junge Mannschaft an die Verbandsliga zu gewöhnen und die einzelnen Entwicklungsschritte mit Geduld und den nötigen Stellschrauben zu gehen. Zudem in jedem einzelnen Spiel die Chance zu haben, das Spiel zu gewinnen. Egal wer der Gegner ist“, erklärt der Trainer.

Favoriten auf den Titel
Bei der Frage nach den Meisterschaftsfavoriten nennt der Trainer mehrere Mannschaften. „Malchow wird grundsätzlich wieder oben mitspielen, aber auch einige Rostocker Mannschaften haben gut aufgerüstet. Auch Dynamo konnte ein stabiles Gerüst aus der Oberliga-Saison halten“, betont Hagedorn.

Auftakt gegen Pastow
Zum Saisonstart wartet direkt eine Herausforderung. „Wir starten gleich mit einem Brocken (Pastow) in die Saison, aber es ist ein Heimspiel und der Saisonauftakt. Da kann es nur ein Ziel geben, gut in die Saison starten und was Zählbares mitnehmen“, meint Ricardo Hagedorn.