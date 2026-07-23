„Das Spielgerät haben und extrem viel investieren“

Der FuPa-Teamcheck mit MSV Pampow aus der Verbandsliga blickt auf die Vorbereitung, die Neuzugänge und die Ziele für die Saison. Trainer Ricardo Hagedorn spricht über die Entwicklung der Mannschaft, neue Spieler und die Erwartungen vor dem Auftakt.
Zufrieden mit dem Stand der Vorbereitung
„Ich bin bisher durchaus zufrieden mit dem aktuellen Stand unserer Vorbereitung. Die Spieler arbeiten sehr intensiv und engagiert“, sagt Ricardo Hagedorn gegenüber FuPa.
Besonders positiv bewertet der Trainer die Entwicklung in einigen Bereichen: „Was sehr gut lief, ist unsere Kommunikation und Laufbereitschaft gegen den Ball. Auch mit dem Ball war im zweiten Spiel ein kleiner Fortschritt zu erkennen.“
Verbesserungsbedarf sieht Hagedorn vor allem bei der Intensität: „Was grundsätzlich besser werden muss, ist die Intensität im Anlaufen und in den direkten Zweikämpfen.“
Viele neue Gesichter im Kader
Der MSV Pampow hat in der Vorbereitung mehrere neue Spieler integriert. Von Dynamo Schwerin kommt Kapitän Mario Schilling. Von der U23 des FC Mecklenburg Schwerin stößt Alessandro Schnell dazu. Aus der U19-Regionalliga des FC Mecklenburg Schwerin wechseln Milad Barati, Hugo Rotzol, Emil Schäfer und Torwart Julius Falow zum Team.
Weitere Neuzugänge kommen von der SG03 Ludwigslust-Grabow: Friedrich Schebela, Marc Thore Schulz, Johannes Gofskie und Tyler Fischer verstärken die Mannschaft. Vom Rostocker FC kommt Oskar Janka. Aus der eigenen A-Jugend rücken Paul Etienne Klose, Paul Vogt und Justin Ganzel nach.
Positive Eindrücke von den Neuzugängen
Mit der Integration der neuen Spieler zeigt sich Hagedorn zufrieden. „Ich bin begeistert von ihrer Wissbegier und wie sich alle versuchen, schnell im Team zu integrieren, wir haben viel Talent, gute Mentalität, aber auch Erfahrung und Qualität dazu bekommen“, sagt der Trainer.